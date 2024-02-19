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كرتونة رمضان 2024  وما هي محتوياتها؟

كرتونة رمضان
كرتونة رمضان

تتولى بعض الأسر توزيع كرتونة رمضان 2024 على بعض الأسر المحتاجة لمساعدتهم في توفير السلع الغذائية الأساسية في رمضان، لذا تعرض الهايبر ماركت كرتونة رمضان 2024 بأسعار مختلفة تبدأ من 174 جنيها بمكونات مختلفة، ويرتفع سعر كرتونة رمضان 2024 كلما زادت المكونات التي بداخلها.

وتستعرض الدستور في التقريرالتالي تفاصيل كرتونة رمضان 2024 وما هي محتوياتها؟

أسعار كرتونة رمضان 2024  

 

وتوفر الهايبر ماركت كرتونة رمضان بأسعار متنوعة تناسب احتياجات الأسر المصرية وقدرتها المادية، ويبدأ سعر كرتونة رمضان بـ 175 جنيها، وتضم كرتونة رمضان 2024 بسعر 174 جنيها. 

  • 2 x مكرونة - 300 جرام
  • 1 x أرز - 900 جرام
  • 1 x سكر - 900 جرام
  • 1 x زيت خليط - 600 ml
  • 1 x سمن خليط - 300 جرام
  • 1 x ملح ناعم - 500 جرام

 

وسعر كرتونة رمضان من الهايبر ماركت التي تصل إلى  385 جنيهًا، تحتوي على:

كيس أرز 1 كجم،  كيس سكر 1 كجم، زجاجة زيت خليط، 2  كيس مكرونة 300 كجم، 1 برطمان صلصة 280 جم، 2 كيس ملح 200 جم 

بالإضافة إلى 1 كيس بلح صعيدي معبأ ، 1 كيس فول معبأ 400 جم، 1 كيس لوبيا 400 جم، 1 كيس عدس 400 جم، 1 عبوة شاي 40 جم، 1 كيس جوز هند 250 جم، 1 كيس زبيب 250 جم، 1 لفة قمر الدين 400 جم

 

أسعار كرتونة رمضان 2024.. وأسعار الياميش في الأسواق المصرية

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ما هي محتويات كرتونة رمضان؟

تشمل كرتونة رمضان بعض السلع الغذائية التي تعتمد عليها الاسر المصرية لتناول الطعام طوال شهر رمضان، وهناك بعض السع الأساسية بها وهي الارز والمكرونة والزيت والملح، وإذا ارتفع سعر كرتونة رمضان ضمت مكونات أكثر فيكون بها بعض البقوليات وياميش رمضان،بالإضافة إلى الدواجن واللحوم المجمدة. 

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