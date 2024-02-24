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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

أماكن معارض أهلا رمضان 2024.. أخر موعد للمعرض بكافة المحافظات

معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان 2024

يرغب الملايين من المواطنين في معرفة تفاصيل معارض أهلا رمضان 2024 والتي تقيمها وزارة التموين والتجارة الداخلية في كافة محافظات الجمهورية بهدف توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة عن السوق لتلبية كافة احتياجات الأسر المصرية طوال شهر رمضان المبارك 2024.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في القاهرة والجيزة والتي تستمر لمدة شهر كامل حتى تتمكن الأسر المصرية من شراء مستلزمات شهر رمضان المبارك من السلع الغذائية وغيرها حيث جاء خريطة المعارض كما يلي:-

محافظة القاهرة 

  • حي البساتين بجوار شركة الكهرباء.
  • حي مصر القديمة (منطقة أثر النبي، منطقة المنيل، ميدان الباشا).
  • حي مدينة نصر (شارع حسن المأمون).
  • حي الموسكي بالمنطقة الغربية.
  • حي المعادي ( زهراء المعادي، عرب المعادي، ميدان الحرية).
  • حي المعصرة والتبين.
  • حي المقطم شارع 9.

محافظة الجيزة 

  • حي شمال الجيزة 3 منافذ بشارع البوهي نهاية شارع الوحدة.
  • حى المنيرة شارع الوحدة.
  • حي الوراق 4 منافذ أمام قسم شرطة الوراق ومنفذ بجوار الحي القديم.
  • حي العجوزة 6 شارع محجوب ثابت و16 شارع الفالجوجا وشارع البطل أحمد عبد العزيز.
  • حي الهرم كفر المنفي بجوار الجامع الأصفر.

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نسب تخفيضات معرض أهلا رمضان 2024

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن نسب تخفيضات معرض أهلا رمضان 2024 تتراوح من 30 - 40 % عن الأسواق الخارجية لكافة السلع التموينية وذلك لرفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية خلال الشهر الكريم حيث تم التنسيق مع الغرفة التجارية والمحافظين لمتابعة ضخ السلع الغذائية بصفة يومية في المعارض.

وأشارت وزارة التموين توافر السلع الغذائية المدعمة على البطاقات التموينية لكافة المستفيدين من دعم السلع الغذائية للمستحقين في كافة محافظات الجمهورية والبالغ عددهم نحو 64 مليون مواطن مضافين على 23 بطاقة تموينية وذلك لتأمين احتياجات المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار.

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أخر موعد لمعرض أهلا رمضان 2024

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار معرض أهلا رمضان 2024 حتى يوم 15 مارس المقبل 2024 والذي تم افتتاحه يوم 15 فبراير 2024 في كافة محافظات الجمهورية.
 

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