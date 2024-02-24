معارض وشوادر وقوافل تموينية.. مطروح تستعد لاستقبال شهر رمضان

قالت المهندسة هند مساعد، وكيل وزارة التموين بمطروح، إن مديرية التموين قامت بالاستعداد لشهر رمضان الكريم من خلال عدة إجراءات بمدن ومراكز المحافظة الثمان، بناءا على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

_ السلع التموينية

وأوضحت مساعد، في تصريحات لـ"الدستور"،،أأنه في مجال السلع التموينية تم التنبيه على الشركة العامة لتجارة الجملة بتوفير كافة المقررات التموينية وتوزيعها على تجار التموين، وتلافي أي نقص في أي سلعة تموينية، وبشأن المعارض والمنافذ، يجري تجهيز المعرض اللوجيستي وتوفير كميات من الخصر والفاكهة والسلع الأساسية وسلع شهر رمضان وعرض كميات كبيرة منها بتخفضيات تصل إلى 20%.

_معرض أهلا رمضان

أضافت أنه جاري التنسيق مع الغرفة التجارية والشركات والتوكيلات التجارية للمواد الغذائية لافتتاح معرض أهلا رمضان والمقرر إقامته خلف مديرية التموين قبل حلول شهر رمضان، لعرض جميع السلع الغذائية ومنتجات سيوة واحتياجات الشهر الكريم، فضلا عن توفير الخضر والفاكهة واللحوم البلدية الطازجه والمجمدة بتخفيض يصل إلى 20%.

_ شوادر أهلا رمضان

أكدت أنه جاري التنسيق لافتتاح 4 شوادر أهلا رمضان بمراكز الضبعة والنجيلة والحمام وبراني لعرض السلع الغذائية والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة، كذلك إطلاق قوافل السلع الغذائية المخفضة بالقرى والتجمعات الصحراوية لتغطية كافة أرجاء المحافظة، مشيرة إلى أنه جاري تجهيز المجمعات الاستهلاكية "دلتا ماركت" لتوفير السلع الغذائية الأساسية وسلع شهر رمضان بأسعار مخفضة في 10 فروع.

_لحوم سودانية بلدية

أشارت مساعد إلى أنه جاري التنسيق لتوفير لحوم سودانية بلدية طازجة بسعر 250 جنيها للكيلو، أيضا تم مخاطبة شركة الغازات البترولية "بتروجاز" لزيادة حصة المحافظة من اسطوانات البوتاجاز لمواجهة زيادة استهلاك المواطنين.

_الرقابة على الأسواق

اختتمت وكيل وزارة التموين بمطروح، بأنه في مجال الرقابة على الأسواق والأنشطة التموينية تقوم مديرية التموين بالمتابعة اليومية للأسواق والمعارض للتأكد من سلامة ما يتم عرضة للمواطنين، إلى جانب تكثيف الحملات بالتنسيق مع قسم مباحث التموين، مؤكدة انعقاد غرفة العمليات بتموين مطروح على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين بمدن ومراكز المحافظة وسرعة حلها.