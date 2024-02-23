رئيس "فرعية المهندسين بمطروح" يُدلى بصوته فى انتخابات التجديد النصفى

أدلى المهندس خالد عبدالله عيسى، رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بمطروح، اليوم الجمعة، بصوته في انتخابات التجديد النصفي للنقابة والشعب العامة- شعبة ميكانيكا، وذلك بمقر النقابة الفرعية بمدينة مرسى مطروح.

وأشاد المهندس خالد عبدالله عيسى بانتظام عملية التصويت، مؤكدًا أنها تتم بكل شفافية ونزاهة، مشيرًا إلى أنه لم يتم رصد أي شكاوى حتى الآن، داعيًا جموع المهندسين للمشاركة الفعالة، مشددًا على ضرورة التصويت بأمانة؛ بهدف الحفاظ على النقابة واستكمال مسيرة التنمية.

عملية التصويت

وأكد المهندس محمد الرياش رئيس لجنة الانتخابات، على ضرورة اختيار المرشحين بناءً على الأعداد المحددة لكل جدول أثناء عملية التصويت، مضيفًا أنه في حالة اختيار عدد أكثر أو أقل من مرشحين يبطل الصوت بالنسبة للورقة كلها.

جدير بالذكر أنه تم حسم نتيجة شعبتين بالتزكية، فبالنسبة لشعبة الهندسة الكهربائية فقد فازت كل من المهندسة منى هنداوي، والمهندسة ندا زكي، وبالنسبة لشعبة هندسة صناعة الغزل والمنسوجات وشعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات وشعبة الهندسة الكيميائية والنووية فقد فاز المهندس أحمد علاء الدين وفا.

جانب من تصويت رئيس فرعية المهندسين بمطروح

جانب من تصويت رئيس فرعية المهندسين بمطروح