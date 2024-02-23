نقيب مهندسي مطروح: حسم شعبتين بالتزكية في انتخابات التجديد النصفي

أعلن المهندس خالد عبد الله عيسى -رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بمطروح-، اليوم الجمعة عن انطلاق انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، وانتخابات الشعب العامة، داعيًا جموع المهندسين للمشاركة الفعالة في الانتخابات واختيار من يمثلهم بكل نزاهة وشفافية.

_ فوز بالتزكية

وأشار رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بمطروح إلى حسم شعبتي كهرباء، ونووي وكيمياء وفوزهم بالتزكية، متمنيًا للجميع دوام التقدم والازدهار مؤكدا علي أن العملية الانتخابية مستمرة حتى الساعة السابعة مساء اليوم.

وانطلقت اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة مطروح، وذلك تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار أيمن الغمراوي، رئيس اللجنة العامة، والمستشار معتز خميس، رئيس اللجنة الفرعية، حيث رصدت الدستور بدء الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بمطروح.

_ انطلاق الانتخابات

وقال المهندس محمد الرياش، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين بمطروح، خلال حديث سابق لـ"الدستور"، إنه مقيد في كشوفات الانتخابات 1022 مهندسا ومهندسة لاختيار مرشحيهم بمجلس النقابة الفرعية وعددهم 7 مقاعد مقسمين " 2 مقعد المدنية، 2 مقعد الميكانيكية، 2 مقعد الكهربائية، 1 مقعد الكيمائية والنوويه " بالإضافة إلى الشعب وتنقسم إلى " المدنية وعددهم 5 مقاعد فوق السن و2 تحت السن، المعمارية وعددهم 5 مقاعد فوق السن و2 تحت السن، الكهربائية وعددهم 5 مقاعد فوق السن و2 تحت السن، الميكانيكية وعددهم 5 مقاعد فوق السن و2 تحت السن".

_ الشعب

وأضاف أن تنقسم الشعب أيضا إلى تعدين وبترول وفلزات وعددهم 3 مقاعد فوق السن و2 تحت السن، الكيمائية والنووية وعددهم 3 مقاعد فوق السن و2 تحت السن، صناعة الغزل والمنسوجات وعددهم 3 مقاعد فوق السن و2 تحت السن، مؤكدا على أنه منذ بدء العملية الانتخابية وهناك توافد من المهندسين لاختيار مرشحيهم.