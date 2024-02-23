لنقلهم إلى السوق الحضاري.. "سيوة" تبحث مشكلات الباعة الجائلين

اجتمع محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة، بعدد من صغار البائعين والباعة الجائلين، لبحث وتنظيم الباعة الجائلين وإيجاد حلول لهم والعمل على تقنين أوضاعهم وتنظيم الباعة الجائلين بالسوق الحضاري بمنطقه أبو صحرا والذين يمارسون نشاطهم بشكل عشوائي في شارع المسجد الكبير ومدرسة الصفا.

السوق الحضاري

جاء ذلك يحضور أحمد علي باغي، سكرتير المركز، بهدف وضع خطة وآلية لافتتاح وتشغيل السوق الحضاري بمنطقه أبوصحرا بعد الانتهاء من كل الأعمال وتوصيل المرافق له.

نقل الباعة الجائلين

ووافق رئيس مدينة سيوة، على الاقتراحات التي تم طرحها خلال الاجتماع، موضحا أنه سيتم عرضها على محافظ مطروح لاتخاذ القرار المناسب، موجها منع أي إشغالات في أي مكان بعد نقل الباعه الجائلين إلى السوق الحضاري، ولن يسمح بإعادة الإشغالات مرة أخرى.

وفي سياق آخر، كان قد استقبل محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة، كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وحرمه، بحضور خالد عدول مدير الآثار الإسلامية بسيوة ومحمد أنور مدير عام إدارة السياحة بالمحافظة، وذلك استكمالًا لجولته السياحية بمحافظة مطروح ومركز ومدينة سيوة.

بدأت الزيارة بمدينة شالي الأثرية (قلعة شالي) التي شيدها أهالي الواحة باستخدام الطمي والكرشيف الطبيعي، حيث استمع سفير الاتحاد الأوروبي للحديث عن أعمال الترميم الذي تم بقلعة شالي بالتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي تنفذه شركة نوعية البيئة، ثم زيارة جبل الدكرور ومعبد التنبؤات (قاعة تتويج الاسكندر الأكبر) وعين كليوباترا.

جزيرة فطناس

اختتمت الزيارة بمشاهدة الغروب من جزيره فطناس، حيث تعرف سفير الاتحاد الأوروبي على مختلف عادات وتقاليد أهالي واحة سيوة ومقتنيات المرأة السيوية والمزارع السيوي وكذا احتفالات أهالي الواحة بالأعياد والمناسبات الاجتماعية المختلفة.

أبدى سفير الاتحاد الأوروبي، إعجابه الشديد بالتراث السيوي وبعادات وتقاليد المجتمع بسيوة وكذا الشعور بالراحة والهدوء النفسي الذي شعر به كما وعد بتكرار الزيارة في القريب العاجل وتمنى التوفيق لأهالي سيوة.