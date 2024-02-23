الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توافد مهندسو مطروح على التصويت بانتخابات التجديد النصفي للنقابة

توافد مهندسو مطروح
توافد مهندسو مطروح على التصويت

انطلقت اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة مطروح، وذلك تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار أيمن الغمراوي، رئيس اللجنة العامة، والمستشار معتز خميس، رئيس اللجنة الفرعية، حيث رصدت الدستور بدء الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بمطروح.

_ انطلاق الانتخابات

وقال المهندس محمد الرياش، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين بمطروح، خلال حديثة لـ"الدستور، إن انطلقت انتخابات التجديد النصفي بنقابة مطروح الفرعية في الساعة العاشرة صباح اليوم وتستمر حتى السابعة مساء اليوم.

_ مجلس النقابة الفرعية

وأوضح أنه مقيد في كشوفات الانتخابات 1022 مهندسا ومهندسة لاختيار مرشحيهم بمجلس النقابة الفرعية وعددهم 7 مقاعد مقسمين " 2 مقعد المدنية، 2 مقعد الميكانيكية، 2 مقعد الكهربائية، 1 مقعد الكيمائية والنوويه " بالإضافة إلى الشعب وتنقسم إلى " المدنية وعددهم 5 مقاعد فوق السن و2 تحت السن، المعمارية وعددهم 5 مقاعد فوق السن و2 تحت السن، الكهربائية وعددهم 5 مقاعد فوق السن و2 تحت السن، الميكانيكية وعددهم 5 مقاعد فوق السن و2 تحت السن".

_ الشعب

وأضاف أن تنقسم الشعب أيضا إلى " تعدين وبترول وفلزات وعددهم 3 مقاعد فوق السن و2 تحت السن، الكيمائية والنووية وعددهم 3 مقاعد فوق السن و2 تحت السن، صناعة الغزل والمنسوجات وعددهم 3 مقاعد فوق السن و2 تحت السن، مؤكدا على أنه منذ بدء العملية الانتخابية وهناك توافد من المهندسين لاختيار مرشحيهم.

وفي سياق آخر، كانت قد انعقدت الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بمطروح، برئاسة المهندس خالد عبد الله عيسى رئيس النقابة، بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح، وذلك بعد اكتمال عدد الحضور، بعد تأجيلها ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانوني.

- انتخابات التجديد النصفي

وقدم المهندس خالد عبد الله عيسى، بخالص الشكر للواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على دعمه الدائم للنقابة في كافة المجالات، والشكر لمجلس النقابة وجميع منسوبي النقابة، مؤكدًا حرص مجلس النقابة على تقديم خدمة مميزة للمهندسين وذويهم موجها لمهندسي الكهرباء بالمشاركة في دبلومة الشبكات الذكية والتي تنظمها الأكاديمية البحرية بالعلمين، معلنا تخصيص 20 ألف متر مربع لإنشاء نادي لنقابة المهندسين بمطروح بمقابل حق انتفاع، داعيًا جموع المهندسين للمشاركة الفعالة والإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي يوم 23 فبراير.

توافد مهندسو مطروح على التصويت
توافد مهندسو مطروح على التصويت
توافد مهندسو مطروح على التصويت
توافد مهندسو مطروح على التصويت
توافد مهندسو مطروح على التصويت
توافد مهندسو مطروح على التصويت
توافد مهندسو مطروح على التصويت
توافد مهندسو مطروح على التصويت
توافد مهندسو مطروح على التصويت
توافد مهندسو مطروح على التصويت
توافد مهندسو مطروح على التصويت
توافد مهندسو مطروح على التصويت
توافد مهندسو مطروح على التصويت
توافد مهندسو مطروح على التصويت
توافد مهندسو مطروح على التصويت
توافد مهندسو مطروح على التصويت
توافد مهندسو مطروح على التصويت
توافد مهندسو مطروح على التصويت
توافد مهندسو مطروح على التصويت
توافد مهندسو مطروح على التصويت
توافد مهندسو مطروح على التصويت
توافد مهندسو مطروح على التصويت
توافد مهندسو مطروح على التصويت
توافد مهندسو مطروح على التصويت
توافد مهندسو مطروح على التصويت
توافد مهندسو مطروح على التصويت
توافد مهندسو مطروح على التصويت
توافد مهندسو مطروح على التصويت
انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية مطروح إشراف قضائي نقابة المهندسين الفرعية بمطروح محافظة مطروح

مواد متعلقة

لنقلهم إلى السوق الحضرية.. "سيوة" تبحث مشكلات الباعة الجائلين

تسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية لمكافحة المخدرات والوقاية منها بمطروح

"دور المرأة في تنمية المجتمع".. ندوة تثقيفية بمعهد فتيات مطروح النموذجي

"التضليل الإلكتروني ومواجهة الشائعات".. ندوة توعوية لطلاب الضبعة التعليمية بمطروح

محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ليلة النصف من شعبان

مكتبة مصر العامة بسيوة تستقبل سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة

سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة يتفقد عدة حقول زراعية فى سيوة بمطروح

انطلاق فعاليات مبادرة "معا نرتقي بالقرآن الكريم" بمعاهد مطروح الأزهرية

الأكثر قراءة

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

عاجل| "الأرصاد": طقس دافئ اليوم الجمعة.. والقاهرة تسجل 21 درجة

بعد 216 ساعة بحث.. "بوست وقطعة خيش" أسقطا قاتل طالب الدقهلية

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

الفراخ بـ95 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة فى الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

محمد رفعت

"طابا – العريش".. ضربة معلم

محمد عبدالعزيز

سيدة أخرى من مصر.. نموذج مشرف للمرأة

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة