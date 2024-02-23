توافد مهندسو مطروح على التصويت بانتخابات التجديد النصفي للنقابة

انطلقت اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة مطروح، وذلك تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار أيمن الغمراوي، رئيس اللجنة العامة، والمستشار معتز خميس، رئيس اللجنة الفرعية، حيث رصدت الدستور بدء الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بمطروح.

_ انطلاق الانتخابات

وقال المهندس محمد الرياش، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين بمطروح، خلال حديثة لـ"الدستور، إن انطلقت انتخابات التجديد النصفي بنقابة مطروح الفرعية في الساعة العاشرة صباح اليوم وتستمر حتى السابعة مساء اليوم.

_ مجلس النقابة الفرعية

وأوضح أنه مقيد في كشوفات الانتخابات 1022 مهندسا ومهندسة لاختيار مرشحيهم بمجلس النقابة الفرعية وعددهم 7 مقاعد مقسمين " 2 مقعد المدنية، 2 مقعد الميكانيكية، 2 مقعد الكهربائية، 1 مقعد الكيمائية والنوويه " بالإضافة إلى الشعب وتنقسم إلى " المدنية وعددهم 5 مقاعد فوق السن و2 تحت السن، المعمارية وعددهم 5 مقاعد فوق السن و2 تحت السن، الكهربائية وعددهم 5 مقاعد فوق السن و2 تحت السن، الميكانيكية وعددهم 5 مقاعد فوق السن و2 تحت السن".

_ الشعب

وأضاف أن تنقسم الشعب أيضا إلى " تعدين وبترول وفلزات وعددهم 3 مقاعد فوق السن و2 تحت السن، الكيمائية والنووية وعددهم 3 مقاعد فوق السن و2 تحت السن، صناعة الغزل والمنسوجات وعددهم 3 مقاعد فوق السن و2 تحت السن، مؤكدا على أنه منذ بدء العملية الانتخابية وهناك توافد من المهندسين لاختيار مرشحيهم.

وفي سياق آخر، كانت قد انعقدت الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية بمطروح، برئاسة المهندس خالد عبد الله عيسى رئيس النقابة، بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح، وذلك بعد اكتمال عدد الحضور، بعد تأجيلها ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانوني.

- انتخابات التجديد النصفي

وقدم المهندس خالد عبد الله عيسى، بخالص الشكر للواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على دعمه الدائم للنقابة في كافة المجالات، والشكر لمجلس النقابة وجميع منسوبي النقابة، مؤكدًا حرص مجلس النقابة على تقديم خدمة مميزة للمهندسين وذويهم موجها لمهندسي الكهرباء بالمشاركة في دبلومة الشبكات الذكية والتي تنظمها الأكاديمية البحرية بالعلمين، معلنا تخصيص 20 ألف متر مربع لإنشاء نادي لنقابة المهندسين بمطروح بمقابل حق انتفاع، داعيًا جموع المهندسين للمشاركة الفعالة والإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي يوم 23 فبراير.

توافد مهندسو مطروح على التصويت

توافد مهندسو مطروح على التصويت

توافد مهندسو مطروح على التصويت

توافد مهندسو مطروح على التصويت

توافد مهندسو مطروح على التصويت

توافد مهندسو مطروح على التصويت

توافد مهندسو مطروح على التصويت

توافد مهندسو مطروح على التصويت

توافد مهندسو مطروح على التصويت

توافد مهندسو مطروح على التصويت

توافد مهندسو مطروح على التصويت

توافد مهندسو مطروح على التصويت

توافد مهندسو مطروح على التصويت