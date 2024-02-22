الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"دور المرأة في تنمية المجتمع".. ندوة تثقيفية بمعهد فتيات مطروح النموذجي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الخميس، ندوة  تثقيفية لطالبات معهد فتيات مطروح النموذجي، حول «دور المرأة في تنمية المجتمع»، والتي حاضر فيها كلا من فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، وفضيلة الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شئوون القرآن بالمنطقة الأزهرية.

تهدف الندوة إلي تنمية الوعي لدي الطالبات بأهمية دور المرأة وتأثيرها على الأسرة والمجتمع ودورها البارز في بناء أجيال واعية مستنيرة تخدم الوطن.

التنمية البشرية

وأكد فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية وخلال كلمته أن تمكين المرأة لا يعني الإهمال في رعاية الأسرة وتربية النشئ السليم الذى يعد أساس التنمية البشرية، موضحًا معنى التنمية البشرية والاستثمار الأمثل للثروة البشرية، فالمرأة  نصف المجتمع وتصنع النصف الأخر.

وأشار رئيس  المنطقة الأزهرية إلي نماذج للمرأة في تنمية الأجيال وبناء الشخصية المصرية ودورها في بناء وصنع الرجال، مستعينا بنماذج قوية من أمهات صنعت رجال من الصحابة مثل  الحسن والحسين رضي الله عنهما، ومن التابعين عمر بن عبد العزيز، ومن الحديث الرئيس أنور السادات، والشاعر عبدالرحمن الأبنودي، وسير الصحابة، وأمهات الشهداء.

دور المرأة في تنمية المجتمع 

ومن جانبه تحدث فضيلة الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شئوون القرآن الكريم، عن دور المرأة في تنمية المجتمع  بالمساهمة في تطويره، وبناءه فكريًا وماديًا وأخلاقيًا من خلال تربية الأبناء وتوجيههم، واخلاصها في عملها، موصيًا الطالبات بضرورة تعزيز النجاح والنمو والإزدهار لمسيرة النهضة المباركة في وطننا الغالي مصر، والتسلح بالقدر الملائم من المعرفة والثقافة والخبرات والقدرات والمهارات.

وفي نهاية الندوة تم تكريم أوائل الطلاب للفصل الدراسي الأول، والطالبة المثالية، والفائزات في مسابقة اوائل الطلاب للمرحله الإعدادية، والمعلم المثالي.

شهد الندوة مدير إدارة التعليم النموذجي، السيد عثمان، وعميد المعهد، حنان عزت، وأدارت الندوة همت مصطفي الأخصائية الاجتماعية.

1000152097
1000152097
1000152088
1000152088
1000152100
1000152100
1000152082
1000152082
1000152094
1000152094
1000152085
1000152085
1000152091
1000152091
1000152103
1000152103
منطقة مطروح الأزهرية معهد فتيات مطروح دور المرأة في تنمية المجتمع أزهر مطروح مطروح

مواد متعلقة

"التضليل الإلكتروني ومواجهة الشائعات".. ندوة توعوية لطلاب الضبعة التعليمية بمطروح

محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ليلة النصف من شعبان

مكتبة مصر العامة بسيوة تستقبل سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة

سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة يتفقد عدة حقول زراعية فى سيوة بمطروح

انطلاق فعاليات مبادرة "معا نرتقي بالقرآن الكريم" بمعاهد مطروح الأزهرية

مدير "تعليم مطروح" يتابع مدارس مبادرة "1000 مدير مدرسة"

لقاء تثقيفي بمدرسة التجارية بنات عن احترام الأديان وقبول الآخر بالحمام بمطروح

«القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية» يعقد دورة تدريبية للعاملين بمحافظة مطروح

الأكثر قراءة

أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة مع كيانات كبرى.. انتعاشة اقتصادية ومئات الآلاف من فرص العمل

بدء صلاة الجنازة على هانى الناظر فى المجمع الإسلامى بالشيخ زايد

مجلس الوزراء يوافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة مع كيانات كبرى

قرار عاجل من وزير التموين بخصوص نقل وتداول السلع

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة