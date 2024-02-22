"دور المرأة في تنمية المجتمع".. ندوة تثقيفية بمعهد فتيات مطروح النموذجي

نظمت الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الخميس، ندوة تثقيفية لطالبات معهد فتيات مطروح النموذجي، حول «دور المرأة في تنمية المجتمع»، والتي حاضر فيها كلا من فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، وفضيلة الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شئوون القرآن بالمنطقة الأزهرية.

تهدف الندوة إلي تنمية الوعي لدي الطالبات بأهمية دور المرأة وتأثيرها على الأسرة والمجتمع ودورها البارز في بناء أجيال واعية مستنيرة تخدم الوطن.

التنمية البشرية

وأكد فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية وخلال كلمته أن تمكين المرأة لا يعني الإهمال في رعاية الأسرة وتربية النشئ السليم الذى يعد أساس التنمية البشرية، موضحًا معنى التنمية البشرية والاستثمار الأمثل للثروة البشرية، فالمرأة نصف المجتمع وتصنع النصف الأخر.

وأشار رئيس المنطقة الأزهرية إلي نماذج للمرأة في تنمية الأجيال وبناء الشخصية المصرية ودورها في بناء وصنع الرجال، مستعينا بنماذج قوية من أمهات صنعت رجال من الصحابة مثل الحسن والحسين رضي الله عنهما، ومن التابعين عمر بن عبد العزيز، ومن الحديث الرئيس أنور السادات، والشاعر عبدالرحمن الأبنودي، وسير الصحابة، وأمهات الشهداء.

دور المرأة في تنمية المجتمع

ومن جانبه تحدث فضيلة الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شئوون القرآن الكريم، عن دور المرأة في تنمية المجتمع بالمساهمة في تطويره، وبناءه فكريًا وماديًا وأخلاقيًا من خلال تربية الأبناء وتوجيههم، واخلاصها في عملها، موصيًا الطالبات بضرورة تعزيز النجاح والنمو والإزدهار لمسيرة النهضة المباركة في وطننا الغالي مصر، والتسلح بالقدر الملائم من المعرفة والثقافة والخبرات والقدرات والمهارات.

وفي نهاية الندوة تم تكريم أوائل الطلاب للفصل الدراسي الأول، والطالبة المثالية، والفائزات في مسابقة اوائل الطلاب للمرحله الإعدادية، والمعلم المثالي.

شهد الندوة مدير إدارة التعليم النموذجي، السيد عثمان، وعميد المعهد، حنان عزت، وأدارت الندوة همت مصطفي الأخصائية الاجتماعية.

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