الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة يختتم زيارته لمطروح

سفير الاتحاد الأوروبي
سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يختتم زيارته لمطروح

اختتم السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وحرمه، زيارتهما لمحافظة مطروح، التى استغرقت ثلاثة أيام، تضمنت زيارة متحف روميل بمرسى مطروح، يرافقهما محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، حيث أشاد بما شاهده في محافظة مطروح من إمكانات وموارد متعددة. 

واحة سيوة

وكان سفير الاتحاد الأوروبي قد بدأ زيارته لمطروح مساء الإثنين الماضي، استقبله خلالها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وتناول اللقاء عددًا من أوجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومحافظة مطروح، خاصة في مجال التنمية الزراعية وحصاد مياه الأمطار والسياحة. عقب ذلك توجه سفير الاتحاد الأوروبي وحرمه إلى واحة سيوة وتم قضاء يومين، تفقدا فيها العديد من المواقع والمشروعات، ورافقهما محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، والنائبة فتحية السنوسي عضو مجلس النواب، والدكتور عبدالعزيز الدميري مدير عام منطقة آثار مطروح وسيوة، والأستاذ محمد أنور مدير عام إدارة السياحة بالمحافظة. 

تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية

وخلال زيارته لواحة سيوة تم استعراض جهود الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمختلف القطاعات، كما تم توضيح محوري البنية الأساسية والتمكين الاقتصادي ضمن خطط تطوير واحة سيوة مع الحفاظ على الطابع البيئي للواحة. وأُلقى الضوء على خطط المحافظة للترويج السياحي للمناطق السياحية والأثرية التي تتفرد بها واحة سيوة، وجهود تطوير قلعة شالي بالتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، كونها أحد المزارات السياحية المهمة.

 قلعة شالى

وزار السفير وحرمه مدينة شالي الأثرية "قلعة شالي" التي شيدها أهالي الواحة باستخدام الطمي والكرشيف الطبيعي، واستمعا للحديث عن أعمال الترميم الذي تم بقلعة شالي بالتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي تنفذه شركة نوعية البيئة، ثم زارا جبل الدكرور ومعبد التنبؤات "قاعة تتويج الإسكندر الأكبر" وعين كليوباترا، ومشاهدة الغروب من جزير فطناس، واستمعا لشرح من خالد عدول، مدير الآثار الإسلامية بسيوة، حول تاريخ المعالم الأثرية بالواحة، كما تم زيارة مكتبة مصر العامة بسيوة، واستمعا لشرح حول دور المكتبة ومنشآتها البيئية كأول مكتبة خضراء، وتم زيارة البيت السيوى والتعرف على مختلف عادات وتقاليد أهالي واحة سيوة ومقتنيات المرأة السيوية والمزارع السيوي، وكذا احتفالات أهالي الواحة بالأعياد والمناسبات الاجتماعية المختلفة. 

كما التقى سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة بأعضاء مجلس إدارة جمعية سيوة لتنمية المجتمع وحمايه البيئة، وتفقد عددا من الحقول الزراعية الاسترشادية ضمن مشروع تأهيل عدد ٧٠٠ فدان من المزارع القديمة، والتي تشرف عليها جمعية سيوة لتنمية المجتمع، حيث أعرب سفير الاتحاد الأوروبي وحرمه عن سعادتهما بزيارة واحة سيوة. وثمّن السفير الاستقبال الحافل وجهود الدولة المصرية في تنمية وتطوير واحة سيوة، وإعجابه الشديد بالتراث السيوي وبعادات وتقاليد المجتمع بسيوة، وكذا الشعور بالراحة والهدوء النفسي الذي شعر به، كما وعد بتكرار الزيارة في القريب العاجل، وتمنى التوفيق لأهالي سيوة.

سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يختتم زيارته لمطروح
سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يختتم زيارته لمطروح
سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يختتم زيارته لمطروح
سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يختتم زيارته لمطروح
سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يختتم زيارته لمطروح
سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يختتم زيارته لمطروح
سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يختتم زيارته لمطروح
سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يختتم زيارته لمطروح
سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يختتم زيارته لمطروح
سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يختتم زيارته لمطروح
سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يختتم زيارته لمطروح
سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يختتم زيارته لمطروح
سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يختتم زيارته لمطروح
سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يختتم زيارته لمطروح
سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يختتم زيارته لمطروح
سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يختتم زيارته لمطروح
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1000152684
سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يختتم زيارته لمطروح
سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يختتم زيارته لمطروح
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سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة متحف روميل بمرسي مطروح محافظة مطروح واحة سيوة مدينه مرسي مطروح

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