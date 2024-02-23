تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وصول سيارة الأشعة المقطعية المتنقلة لمستشفى سيوة المركزى اليوم الجمعة، لخدمة المرضى ودعم منظومة الصحة بالمحافظة.

سيارة الأشعة المقطعية

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه من المقرر تشغيل سيارة الأشعة المقطعية وتقديم خدماتها للمواطنين من خلال الطاقم الطبي لحين الانتهاء من تركيب جهاز الاشعة المقطعية الجديد بالمستشفى.

يأتي ذلك في إطار جهود تطوير منظومة الصحة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي مطروح في جميع المناطق بالتعاون بين محافظة مطروح ووزارة الصحة.