الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح: وصول سيارة الأشعة المقطعية المتنقلة لمستشفى سيوة المركزى

مستشفى سيوة المركزى
مستشفى سيوة المركزى

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وصول سيارة الأشعة المقطعية المتنقلة لمستشفى سيوة المركزى اليوم الجمعة، لخدمة المرضى ودعم منظومة الصحة بالمحافظة.

سيارة الأشعة المقطعية

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه من المقرر تشغيل سيارة الأشعة المقطعية وتقديم خدماتها للمواطنين من خلال الطاقم الطبي لحين الانتهاء من تركيب جهاز الاشعة المقطعية الجديد بالمستشفى. 

يأتي ذلك في إطار جهود تطوير منظومة الصحة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي مطروح في جميع المناطق بالتعاون بين محافظة مطروح ووزارة الصحة. 

محافظ مطروح وصول سيارة الأشعة المقطعية المتنقلة مستشفى سيوة المركزى الأشعة المقطعية المتنقلة خدمة المرضى

مواد متعلقة

وكيل "صحة مطروح" يتابع سير العمل بمستشفى النساء والأطفال

الأكثر قراءة

عاجل.. مدبولى: تطوير رأس الحكمة "أضخم صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر"

عاجل|تيار مدارى وغطاء كثيف من السحب.. تحذير من طقس الساعات المقبلة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

عاجل.. كولر يغير موقفه من عودة شكرى وقندوسى إلى الأهلى نهاية الموسم

بدء فعاليات توقيع صفقة الشراكة الاستثمارية الكبرى

بدء مراسم توقيع شراكة استثمارية كبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة