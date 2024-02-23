الجمعة 23 فبراير 2024
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بدء فرز الأصوات بانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين في مطروح

جانب من الحدث
جانب من الحدث

بدأت منذ قليل، أعمال فرز أصوات الناخبين بانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين الفرعية بمطروح، برئاسة المستشار أيمن الغمراوي رئيس اللجنة العامة والمستشار معتز خميس رئيس اللجنة الفرعية.  

وانطلقت اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة مطروح، وذلك تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار أيمن الغمراوي، رئيس اللجنة العامة، والمستشار معتز خميس، رئيس اللجنة الفرعية. 

عملية التصويت

كشوفات الناخبين مقيدًا بها 1022 مهندس لاختيار مرشحيهم بمجلس النقابة الفرعية وعددهم 7 مقاعد مقسمين كالتالي "2 مقعد المدنية، 2 مقعد الميكانيكية، 2 مقعد الكهربائية، 1 مقعد الكيمائية والنوويه " بالإضافة إلى الشعب وتنقسم إلى "المدنية وعددهم 5 مقاعد فوق السن و2 تحت السن، المعمارية وعددهم 5 مقاعد فوق السن و2 تحت السن، الكهربائية وعددهم 5 مقاعد فوق السن و2 تحت السن، الميكانيكية وعددهم 5 مقاعد فوق السن و2 تحت السن".

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