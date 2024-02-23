إقبال كثيف من "مهندسي مطروح" للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي

شهدت نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، إقبالًا كثيفًا من المهندسين لاختيار مرشحيهم فى انتخابات التجديد النصفي حيث رصدت الدستور عملية التصويت.

وانطلقت اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة مطروح، وذلك تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار أيمن الغمراوي، رئيس اللجنة العامة، والمستشار معتز خميس، رئيس اللجنة الفرعية.

وأشاد المهندس خالد عبدالله عيسى رئيس نقابة المهندسين بمطروح بانتظام عملية التصويت، مؤكدًا أنها تتم بكل شفافية ونزاهة، مشيرًا إلى أنه لم يتم رصد أي شكاوى حتى الآن، داعيًا جموع المهندسين للمشاركة الفعالة، مشددًا على ضرورة التصويت بأمانة؛ بهدف الحفاظ على النقابة واستكمال مسيرة التنمية.

عملية التصويت

وأكد المهندس محمد الرياش رئيس لجنة الانتخابات، على ضرورة اختيار المرشحين بناءً على الأعداد المحددة لكل جدول أثناء عملية التصويت، مضيفًا أنه في حالة اختيار عدد أكثر أو أقل من مرشحين يبطل الصوت بالنسبة للورقة كلها.

وأشار إلى أنه تم حسم نتيجة شعبتين بالتزكية، فبالنسبة لشعبة الهندسة الكهربائية فقد فازت كل من المهندسة منى هنداوي، والمهندسة ندا زكي، وبالنسبة لشعبة هندسة صناعة الغزل والمنسوجات وشعبة هندسة التعدين والبترول والفلزات وشعبة الهندسة الكيميائية والنووية فقد فاز المهندس أحمد علاء الدين وفا.

وقال المهندس محمد الرياش، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين بمطروح، خلال حديث سابق لـ"الدستور"، إنه مقيد في كشوفات الانتخابات 1022 مهندسا ومهندسة لاختيار مرشحيهم بمجلس النقابة الفرعية وعددهم 7 مقاعد مقسمين " 2 مقعد المدنية، 2 مقعد الميكانيكية، 2 مقعد الكهربائية، 1 مقعد الكيمائية والنوويه " بالإضافة إلى الشعب وتنقسم إلى " المدنية وعددهم 5 مقاعد فوق السن و2 تحت السن، المعمارية وعددهم 5 مقاعد فوق السن و2 تحت السن، الكهربائية وعددهم 5 مقاعد فوق السن و2 تحت السن، الميكانيكية وعددهم 5 مقاعد فوق السن و2 تحت السن".

وأضاف أن تنقسم الشعب أيضا إلى تعدين وبترول وفلزات وعددهم 3 مقاعد فوق السن و2 تحت السن، الكيمائية والنووية وعددهم 3 مقاعد فوق السن و2 تحت السن، صناعة الغزل والمنسوجات وعددهم 3 مقاعد فوق السن و2 تحت السن، مؤكدا على أنه منذ بدء العملية الانتخابية وهناك توافد من المهندسين لاختيار مرشحيهم.

انتخابات التجديد النصفي فى مطروح

انتخابات التجديد النصفي فى مطروح

انتخابات التجديد النصفي فى مطروح

انتخابات التجديد النصفي فى مطروح

انتخابات التجديد النصفي فى مطروح

انتخابات التجديد النصفي فى مطروح

انتخابات التجديد النصفي فى مطروح

انتخابات التجديد النصفي فى مطروح

انتخابات التجديد النصفي فى مطروح

انتخابات التجديد النصفي فى مطروح

انتخابات التجديد النصفي فى مطروح

انتخابات التجديد النصفي فى مطروح

انتخابات التجديد النصفي فى مطروح

انتخابات التجديد النصفي فى مطروح

انتخابات التجديد النصفي فى مطروح

انتخابات التجديد النصفي فى مطروح

انتخابات التجديد النصفي فى مطروح

انتخابات التجديد النصفي فى مطروح

انتخابات التجديد النصفي فى مطروح

انتخابات التجديد النصفي فى مطروح

انتخابات التجديد النصفي فى مطروح

انتخابات التجديد النصفي فى مطروح