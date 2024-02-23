الجمعة 23 فبراير 2024
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محافظات

بعد فوزها في انتخابات مهندسي مطروح.. منى هنداوي: "مستمرة في تقديم خدمات الدورة الأولى"

المهندسة منى محمد
المهندسة منى محمد هنداوي

أعربت المهندسة منى محمد هنداوي، عن سعادتها بفوزها بالتزكية فى شعبة الكهرباء بانتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين الفرعية بمطروح.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “سعيدة بفوزي للمرة الثانية على التوالي,, ومستمرة في تقديم خدمات الدورة الأولى”.

وأكدت أنها تقدمت بأوراقها لخوض انتخابات التجديد النصفي لشعبة الكهرباء وفازت بالتزكية مشيرة إلى أنها خاضت انتخابات التجديد النصفى لعام 2020.

وأشارت “هنداوي” إلى أنه عقب انتهاء الانتخابات سيتم تقسيم مجلس النقابة إلى لجان وتشكيل هيئة المكتب ووضع خطط مستقبلية للعمل خلال العامين المقبلين لخدمة مهندسي مطروح.

وتابعت: “خلال الدورة الأولي قمت بتنظيم مسابقة لحفظ القرآن الكريم لأبناء المهندسين وحفل تكريم للمتفوقين من أبناء المهندسين والحاصلين علي شهادات الماجستير والدكتوراه”. 

وواصلت: ساهمت في توفير الدعم للمهندسين من خلال بونات لشراء السلع الغذائية من أحد المحال التجارية الكبري بالمحافظة بدعم يصل إلى 60% فضلا عن تدعيم قرار تفعيل القروض الحسنة.

وفي السياق ذاته، أعلن المهندس خالد عبد الله عيسى -رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بمطروح، عن حسم شعبتي “كهرباء، ونووي وكيمياء” وفوزهم بالتزكية.

تشكيل هيئة المكتب شعبة الكهرباء انتخابات التجديد النصفي نقابة المهندسين الفرعية بمطروح مطروح

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