السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل عتبات البهجة بطولة يحيي الفخراني

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

يواصل النجم يحيي الفخراني تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل عتبات البهجة الذي يخوض به الماراثون الرمضاني المقبل، ويظهر خلاله بدور انلفونسر مشهور.

 تفاصيل مسلسل عتبات البهجة 2024 بطولة يحيي الفخراني

وشوقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جمهور النجم يحيي الفخراني بطرح تريلر تشويقي مسلسل عتبات البهجة أظهر ملامح شخصية يحيي الفخراني، الذي يعكف على بث روح السعادة والتفاؤل على متابعيه عبر قناة يوتيوب من خلال برنامج يحمل اسم “عتبات البهجة” ولكنه يتعرض لموقف ما يغير مجرى حياته ويدخله في صراعات تكشفها الأحداث.

وينتمي العمل لنوعية الدراما الاجتماعية التي بها لمسة كوميدية وهى الأعمال التي اعتاد يحيي الفخراني لتقديمها لتكون مناسبة لكل الفئات العمرية والعائلات المصرية، دون ألفاظ خادشة للحياء، ويتضمن رسالة هامة تكشفها الحلقات المليئة بالاثارة والتشويق والمفاجآت.

دراما رمضان 2024.. رنا رئيس بالحجاب على بوستر مسلسل "سر إلهي"

دراما رمضان 2024.. قائمة بأسماء الشخصيات في مسلسل "جودر" لـ ياسر جلال

أبطال مسلسل عتبات البهجة

ويخوض بطولة عتبات البهجة الفنان الكبير يحيى الفخرانى ويشاركه البطولة كل من جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.

txt

ماجد المصري لـ"الدستور": أظهر كضيف شرف في الحلقة الأولى من مسلسل "محارب"

txt

مسلسلات رمضان 2024.. قصص كوميدية جديدة يرصدها مسلسل الكبير أوي 8

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عامًا من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سويًا مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".

وكانت أخر أعمال يحيي الفخراني مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

اقرأ أيضا 

تفاصيل مسلسل جودر رمضان 2024

مسلسل عتبات البهجة جميع مسلسلات رمضان 2024 قائمة مسلسلات رمضان 2024 رمضان 2024 مسلسلات عتبات البهجة مسلسلات رمضان المصرية 2024 مسلسلات رمضان 2024 المصرية مسلسلات رمضان 2024 مصر مسلسلات مصرية رمضان 2024

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد عبدالله يكشف لـ"الدستور" كواليس مشاركته بـ"الحشاشين"

أحمد عبدالله لـ "الدستور": "بيت الرفاعي" مزيج من الأكشن والدراما المليئة بالمفاجآت

بعد فوزها بجائزة الريادة السينمائية.. هالة صدقي تعتذر عن احتفالية المركز الكاثوليكي

مسلسلات رمضان 2024.. سهر الصايغ تكشف عن شخصيتها فى "المعلم"

مسلسلات رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة وكواليس تصوير "بيت الرفاعى"

رحاب الجمل لـ"الدستور": كواليس "بيت الرفاعي" راقية وأحداثه شيقة

قريبًا.. مسيرة الكابتن محمود الخطيب الكرويه فى عمل فنى

ياسر الطوبجي لـ"الدستور": "بابا جه" كوميديا اجتماعية محملة بالعديد من رسائل التوعية

الأكثر قراءة

الفصائل الفلسطينية توجه ضربة جديدة للاحتلال فى خان يونس

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

مرتضى منصور يعود لساحات المحاكم اليوم السبت

أسعار الذهب اليوم السبت 24 فبراير 2024 عقب مشروع رأس الحكمة

مباحثات الرئيس والعاهل الأردنى ومشروع تنمية "رأس الحكمة" يتصدران اهتمامات الصحف

استسلام جماعي.. موسكو تأسر 200 عسكري أوكراني بعد تطهير أفدييكفا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شقيقين من برقة ويقتحم مخيم العين فى نابلس

عاجل.. خطة الأسابيع الـ6.. هل تنهى إسرائيل الحرب فى الربيع؟