مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل عتبات البهجة بطولة يحيي الفخراني

يواصل النجم يحيي الفخراني تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل عتبات البهجة الذي يخوض به الماراثون الرمضاني المقبل، ويظهر خلاله بدور انلفونسر مشهور.

تفاصيل مسلسل عتبات البهجة 2024 بطولة يحيي الفخراني

وشوقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جمهور النجم يحيي الفخراني بطرح تريلر تشويقي مسلسل عتبات البهجة أظهر ملامح شخصية يحيي الفخراني، الذي يعكف على بث روح السعادة والتفاؤل على متابعيه عبر قناة يوتيوب من خلال برنامج يحمل اسم “عتبات البهجة” ولكنه يتعرض لموقف ما يغير مجرى حياته ويدخله في صراعات تكشفها الأحداث.

وينتمي العمل لنوعية الدراما الاجتماعية التي بها لمسة كوميدية وهى الأعمال التي اعتاد يحيي الفخراني لتقديمها لتكون مناسبة لكل الفئات العمرية والعائلات المصرية، دون ألفاظ خادشة للحياء، ويتضمن رسالة هامة تكشفها الحلقات المليئة بالاثارة والتشويق والمفاجآت.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

ويخوض بطولة عتبات البهجة الفنان الكبير يحيى الفخرانى ويشاركه البطولة كل من جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عامًا من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سويًا مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".

وكانت أخر أعمال يحيي الفخراني مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

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