دراما رمضان 2024.. قائمة بأسماء الشخصيات في مسلسل "جودر" لـ ياسر جلال

ينتظر المشاهد مسلسل جودر من بطول ياسر جلال رمضان 2024 أحد أضخم أعمال الدراما هذا العام، كما نال البرومو الدعائي الخاص بمسلسل جودر- ألف ليلة وليلة على إعجاب المشاهدين وتخطي البرومو قرابة مليوني مشاهدة ما يدل على انتشار واسع له.

وتنطلق أولى حلقات مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة، مع بداية الماراثون الرمضانى، ويضم 15 حلقة، تذاع فى المنتصف الأول من شهر رمضان، وذلك عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أسماء الشخصيات في مسلسل جودر

يظهر الفنان ياسر جلال فى دراما رمضان 2024 بمسلسل ألف ليلة وليلة وخلال الأحداث يقدم شخصيتين مختلفتين الأولى وهي شخصية شهريار والثانية وهي شخصية جودر ويشارك في هذا العمل مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم ياسمين رئيس ونور وشيري عادل وغيرهم.

وفاء عامر

تقدم وفاء عامر أم جودر وهو ياسر جلال، وتدعى السيدة الصبورة الحمولة، وأقدم هذا الدور في المرحلة الثانية من العمل، وأيتن عامر تقدم نفس الشخصية ولكن في المرحلة الأولى من الأحداث.

ياسمين رئيس

وتلعب ياسمين رئيس خلال الأحداث دور شهرزاد التي تقص الحكايات على شهريار بشكل يومي بعد زواجهم خشية ان ينال منها السياف.

نور

وظهرت الفنانة اللبنانية نور وهي تجسد دور ملكة متوجة، ترتدي فستان لبني.

أبطال مسلسل جودر

مسلسل جودر من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى، كما أنه من المقرر أن يكون مسلسل جودر من إنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة ميديا هب، وشركة أروما ستديوز.