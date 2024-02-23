الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. قائمة بأسماء الشخصيات في مسلسل "جودر" لـ ياسر جلال

جودر
جودر

ينتظر المشاهد مسلسل جودر من بطول ياسر جلال رمضان 2024 أحد أضخم أعمال الدراما هذا العام، كما نال البرومو الدعائي الخاص بمسلسل جودر- ألف ليلة وليلة على إعجاب المشاهدين وتخطي البرومو قرابة مليوني مشاهدة ما يدل على انتشار واسع له.

وتنطلق أولى حلقات مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة، مع بداية الماراثون الرمضانى، ويضم 15 حلقة، تذاع فى المنتصف الأول من شهر رمضان، وذلك عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أسماء الشخصيات في مسلسل جودر

يظهر الفنان ياسر جلال فى دراما رمضان 2024 بمسلسل ألف ليلة وليلة وخلال الأحداث يقدم شخصيتين مختلفتين الأولى وهي شخصية شهريار والثانية وهي شخصية جودر ويشارك في هذا العمل مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم ياسمين رئيس ونور وشيري عادل وغيرهم.

وفاء عامر

تقدم وفاء عامر أم جودر وهو ياسر جلال، وتدعى السيدة الصبورة الحمولة، وأقدم هذا الدور في المرحلة الثانية من العمل، وأيتن عامر تقدم نفس الشخصية ولكن في المرحلة الأولى من الأحداث.

ياسمين رئيس

وتلعب ياسمين رئيس خلال الأحداث دور شهرزاد التي تقص الحكايات على شهريار بشكل يومي بعد زواجهم خشية ان ينال منها السياف.

نور

وظهرت الفنانة اللبنانية نور وهي تجسد دور ملكة متوجة، ترتدي فستان لبني.

أبطال مسلسل جودر

مسلسل جودر من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى، كما أنه من المقرر أن يكون مسلسل جودر من إنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة ميديا هب، وشركة أروما ستديوز.

مسلسل جودر مسلسل جودر الفنان ياسر جلال ياسر جلال مسلسل جودر موعد عرض مسلسل جودر مسلسل جودر على قناة CBC ابطال مسلسل جودر مواعيد عرض مسلسل جودر قنوات عرض مسلسل جودر مسلسل جودر رمضان 2024 مسلسل جودر على منصة واتش ات موعد عرض مسلسل جودر على منصة واتش ات مسلسلات رمضان 2024

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل "لحظة غضب" لصبا مبارك

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل "كامل العدد +1" لدينا الشربيني

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل "جودر" لياسر جلال

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش وعصام عمر

التفاصيل الكاملة لمشاركة عدد من الأطفال في مسلسل "بابا جه"

مسلسلات رمضان 2024.. كل تفاصيل مسلسل "نورة" للأطفال

مسلسلات رمضان 2024.. ماذا يقدم كريم عبدالعزيز في مسلسل "الحشاشين"؟

رمضان 2024.. قنوات نقل صلاة التراويح في الشهر الكريم

الأكثر قراءة

انتهاء اجتماعات باريس بين مصر وقطر وأمريكا وإسرائيل بشأن التهدئة فى قطاع غزة

مشروع رأس الحكمة.. اقتصاديون: خطوة مهمة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين ووقف «جنون الأسعار»

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

مشروع رأس الحكمة شراكة أم بيع أصول؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

انفراجة فى كل شىء.. ماذا بعد توقيع «صفقة رأس الحكمة»؟

بعد "رأس الحكمة".. خالد أبو بكر: مصر والسعودية تستعدان لمشاريع جديدة "كله خير"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولي لتأكيد الموقف الأمريكي

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. خطة الأسابيع الـ6.. هل تنهى إسرائيل الحرب فى الربيع؟

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال