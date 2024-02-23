مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل "كامل العدد +1" لدينا الشربيني

حقق مسلسل كامل العدد خلال موسم دراما رمضان العام الماضي، نجاحًا قويًا، والذي جسدت فيه الفنانة دينا الشربيني مع النجم محمد سلامة، دور زوجين في إطار كوميدي، ومن المقرر أن يتم إطلاق الجزء الثاني منه خلال موسم دراما رمضان 2024 بمشاركة النجمة إسعاد يونس.

https://www.dostor.org/4639709

وتُقدم الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية في موسم مسلسلات رمضان 2024، مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

قصة مسلسل كامل العدد 2

وتدور الأحداث في إطار إجتماعى لايت حيث مع تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور "دينا الشربيني" وأحمد مختار "شريف سلامة" وتظهر مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، وطرح قضايا وقصص من واقع المجتمع والحياة، وفي الجزء الثاني تتطور شخصيات الأبناء وتتطور مشاكلهم، هذا ما جعل المسلسل يكون قريبا من المشاهدين أن شخصياته حقيقية.

أبطال مسلسل كامل العدد 2

مسلسل كامل العدد من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

ويتسابق مسلسل كامل العدد +2 بطولة الفنانة دينا الشربيني، ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024، والتي تشهدها الشاشات المصرية على مدار الشهر الكريم.

كشفت قنوات المتحدة للمسلسل عن برومو التشويقي للجزء الثاني من العمل، عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت: "سبعة مش كفاية الثامن يحلي الحكاية انتظروا النجمة دينا الشربيني والنجم شريف سلامة في مسلسل كامل العدد بلس1 على شاشات المتحدة في رمضان".