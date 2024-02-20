الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. محمود الليثي ضيف شرف "كامل العدد"

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية مسلسلات رمضان 2024 والذي يشهد تنافسًا كبيرًا بين نجوم دراما رمضان.

وبعد نجاح الجزء الأول من مسلسل كامل العدد أعلنت المتحدة عن الجزء الثاني الذي سيعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل كامل العدد 

“كامل العدد” بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة،اسعاد يونس، ايه سماحة، احمد كمال، أحمد جمال سعيد، عمرو جمال، وهو من اخراج خالد الحلفاوي وسيعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024.

ضيف شرف في كامل العدد

ويشارك المطرب محمود الليثي في العمل كضيف شرف ومن المقرر أن يشارك أكثر من فنان في المسلسل ضيف شرف، وجاري التعاقد معهم خلال الفترة الحالية.

قصة “كامل العدد”

تشارك الفنانة إسعاد يونس في مسلسل "كامل العدد "والذي من المقرر عرضه في مسلسلات رمضان 2024 مع دينا الشربيني وشريف سلامة.

وحقق مسلسل كامل العدد خلال موسم دراما رمضان العام الماضي، نجاحًا قويًا، والذي جسدت فيه الفنانة دينا الشربيني مع النجم محمد سلامة، دور زوجين في إطار كوميدي، ومن المقرر أن يتم إطلاق الجزء الثاني منه خلال موسم دراما رمضان العام الحالي ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024.

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