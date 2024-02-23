الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش وعصام عمر

مسار إجباري
مسار إجباري

يواصل النجمان أحمد داش وعصام عمر تصوير مشاهد مسلسلهما الجديد "مسار إجباري" على قدم وساق للعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يعبر مسلسل مسار إجباري، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 عن قصص درامية واجتماعية، إذ إنه يحمل صناعة درامية مصرية ومشاهد طبيعية تعبر عن الدراما الاجتماعية الواقعية.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل مسار إجباري

وتحكي قصة المسلسل عن الشابين حسن عصام عمر، وحسين أحمد داش من منطقة شعبية، ويحدث أن يتفاجئ الثنائي بأنهما أشقاء من نفس الأب، وهم عكس بعضهما تمامًا في كل شيء، ويكون أحد الشخصيتين طالب في الجامعة والآخر يعمل في مهنة الميكانيكا، وطوال الحلقات الأولى من المسلسل لم يعرف أحدهم أنه شقيق الآخر، ولكن حين يتوفى الأب يعرف الشقيقان أنهما أخوة.

ويجسد أحمد داش دور شاب مكافح متطلع للمستقبل ويفكر كيف يجلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول في مشاريع ولكن يتعرض لظروف حياتية صعبة.

أما عصام عمر عكس أحمد داش، يجسد شخصية متكبرة ومغرورة من مستوي إجتماعي مختلف عن أحمد داش حتي تعطيه الحياة دراسا تغير حياتة إلي شخص جديد يساعد الآخرين.

وتلعب ياسمينا العبد دور "فرح" الأخت الصغيرة لعصام عمر، والتي ستنكشف طبيعة علاقتها بأحمد داش خلال الأحداث.

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مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، للمؤلف باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويجتمع الشابان عصام عمر وأحمد داش في بطولة المسلسل لأول مرة، وهو مكون من 15 حلقة للعرض في شهر رمضان المقبل 2024، وتراهن المتحدة للخدمات الاعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة.

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