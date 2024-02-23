مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل بدون سابق إنذار لـ"آسر ياسين"

يشارك مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024، والتي تشهدها الشاشات المصرية على مدار الشهر الكريم، حيثُ تُقدم الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

مسلسلات رمضان 2024

وينتمي مسلسل بدون سابق إنذار المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 إلى نوعية "الاجتماعي التشويقي" فئة الـ 15 حلقة.

وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بوستر منفرد للفنان آسر ياسين الذي يلعب بطولة مسلسل “بدون سابق إنذار”، لتخوض به سباق دراما رمضان 2024، والمكوّن من 15 حلقة فقط، ويشارك به عدد كبير من نجوم الفن.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل بدون سابق إنذار

تدور قصة مسلسل بدون سابق إنذار المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، حول مهندس يدعى مروان الألفى والذي يُجسد دوره الفنان آسر ياسين، وهو مهندس يبلغ من العمر 34 عاما، وزوجته ليلى التي تُجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد، تبلغ من العمر 28 عاما، وهما زوجين ينتظران مولودهما الأول، ويضطران الزوجان أن تلد الزوجة في مستشفى حكومي وتنتقل بنا الأحداث ونرى مجدى وليلى في احتفالهم بعيد ميلاد عمر السادس.

تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ويذهب الثنائى إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتؤكد لهما النتائج إصابته بسرطان الدم، يقررا فورا إجراء عملية نقل نقى العظام، تحدث مفجأة للجميع حين لا تتطابق أنسجة الأب الذى كان أول من أجرى الفحوصات بغرض التبرع للطفل، ومن هنا تبدأ مشاكل بينه وبين زوجته، وتتعقد المشاكل أكثر فأكثر.

ابطال مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة كلا من الفنان آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد كل من الفنان أحمد خالد صالح، والفنانة جهاد حسام، والفنان أحمد على ماهر، والفنانة نهال عنبر، والمسلسل من تأليف ألمي كفارنة إخراج هاني خليفة إنتاج شركة blue bee، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.