مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل "بدون سابق إنذار" لآسر ياسين

مسلسلات رمضان 2024، يخوض الفنان آسر ياسين السباق الرمضاني 2024 بمسلسله الجديد "بدون سابق إنذار"، ضمن الأعمال الدرامية التي تشهدها الشاشات المصرية خلال شهر رمضان المبارك.

ويتسابق مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024، والتي تشهدها الشاشات المصرية على مدار الشهر الكريم، حيثُ تُقدم الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

ينتمي مسلسل بدون سابق إنذار المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 إلى نوعية "الاجتماعي التشويقي" فئة الـ 15 حلقة.

ومن المتوقع أن يحكي مسلسل بدون سابق إنذار، قصة مهندس يدعى مروان الألفى والذي يُجسد دوره الفنان آسر ياسين، وهو مهندس يبلغ من العمر 34 عاما، وزوجته ليلى التي تُجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد، تبلغ من العمر 28 عاما، وهما زوجين ينتظران مولودهما الأول، ويضطران الزوجان أن تلد الزوجة في مستشفى حكومي وتنتقل بنا الأحداث ونرى مجدى وليلى في احتفالهم بعيد ميلاد عمر السادس.

أحداث مسلسل بدون سابق إنذار

وتلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ويذهب الثنائى إلى طبيب لاجراء بعض الفحوصات له لتؤكد لهما النتائج اصابته بسرطان الدم يقررا فورا اجراء عملية نقل نقى العظام، تحدث مفجأة للجميع حين لا تتطابق انسجة الأب الذى كان أول من أجرى الفحوصات بغرض التبرع للطفل، ومن هنا تبدأ مشاكل بينه وبين زوجته، وتتعقد المشاكل اكثر فأكثر.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

- الفنان آسر ياسين.

-الفنانة عائشة بن أحمد.

- الفنان أحمد خالد صالح.

- الفنانة جهاد حسام.

- الفنان أحمد علي ماهر.

- الفنانة نهال عنبر.

- تأليف ألمي كفارنة.

- إخراج هاني خليفة.

- إنتاج شركة blue bee بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديم وجبات درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضانى؛ لتقديم باقة من أجمل المسلسلات التي تناسب جميع الأعمار، وترضي كل الأذواق.