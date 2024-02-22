الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. كل تفاصيل مسلسل "نورة" للأطفال

مسلسل نورة
مسلسل نورة

خصصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم رمضان 2024، وجبة درامية مميزة من مسلسلات الأنيميشن للأطفال والكبار أيضًا، على غرار السنوات الماضية وكان أبرزها مسلسل يحيى وكنوز الذي نال إعجاب الكثير من المشاهدين في الأعوام الماضية لتوصيل رسالة مهمة للأطفال.  

مسلسلات رمضان 2024.. كل تفاصيل مسلسل نورة للأطفال 

 قصة مسلسل نورة

ويناقش مسلسل نورة جزء مهم يستفيد منه الصغار والكبار من خلال التربية السليمة وهي أهم مشاكل التربية التي تواجه الآباء والأبناء، وكيفية مساعدتهم في تحديد أفكارهم وتحقيق حلمهم مهما كان مستحيل. 

وسبق وطرحت الصفحة الرسمية لمنصة Watch it الرقمية، عبر حساباتها الرسمية بمنصات السوشيال ميديا المختلفة، صورًا من كواليس مسلسل عتبات البهجة للنجم القدير يحيى الفخراني، والمقرر عرضها في السباق الرمضاني المقبل عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل يحيي وكنوز3

ومن المتوقع أن يستعرض الجزء الثالث من المسلسل الكرتوني يحيى وكنوز 3، أهمية ارتباط ومعرفة الجيل الجديد بحضارتهم القديمة، حيث حصد البرومو الدعائي للموسم الثالث من مسلسل الأطفال “يحيى وكنوز” على العديد من الإشادات من الجمهور فور طرحه عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للشركة المتحدة، دوراً مهماً في تشجيع الأطفال على البحث عن الإشباع الفوري لمتطلباتهم.

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وكانت منصة WATCH IT الرقمية قد طرحت البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل الكارتون “مغامرات يحيى وكنوز 3” والذي تستكمل أحداثه سرد حكايات تاريخ الفراعنة ويحمل الجزء الثالث شعار “أرض الحكايات” وظهر أبطال المسلسل على البوستر وحولهم المعالم الأثرية المصرية القديمة.

مسلسل  هو أحد أعمال الـ animation التي تساعد الأطفال والكِبار على معرفة الكثير من المعلومات التاريخية بشكل مشوّق ومختلف، وحققت الأجزاء السابقة للمسلسل نجاحًا ملحوظًا وهو ما جعل القائمين عليه ينفذون جزء ثالث له. 

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