مسلسلات رمضان 2024.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل "بيت الرفاعي"

يخوض النجم أمير كرارة موسمه الدرامي الجديد ببطولة مسلسل “بيت الرفاعي” الذي يناقش عدة قضايا مهمة في إطار من الدراما والأكشن، ويتكون المسلسل من 30 حلقة ضمن سباق دراما رمضان 2024.

قصة مسلسل “بيت الرفاعي”

ويعود النجم أمير كرارة ليكتسح التنافس الرمضاني مثل كل عام بمسلسله الجديد"بيت الرفاعي"، بمشاركة عدد كبير من نجوم الدراما.

ويناقش مسلسل “بيت الرفاعي” عدة قضايا أبرزها تجارة الأثار و تقسيم الميراث وتدور الأحداث حول دكتور يدخل في صراعات عدة، بسبب تجارة الآثار التي تتسبب في صراعات بين الأقارب خاصة أحمد رزق الذي يجسد فاروق الرفاعي وأمير كرارة بعد قتل الأب وموت الأم، واختلافهم علي كبير عيلة وتطور الأحداث الي صرعات بيت الأقارب والأهل.



أبطال مسلسل “بيت الرفاعي”

ويشارك في مسلسل “بيت الرفاعي” عدد كبير من نجوم الفن ومن بطولة النجم أمير كرارة، وكل من أحمد رزق، وسيد رجب، وإيناس كامل، وصفاء الطوخى، وميرنا جميل، وملك قورة، ومحمد لطفي، ورحاب الجمل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وهند عبدالله، وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال.

وكانت آخر أعمال الفنان أمير كرارة الدرامية رمضان 2023 مسلسل "سوق الكانتو".

ودارت أحداث “سوق الكانتو” في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب يجسد شخصيته أمير كرارة وتتحول حياته رأسا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وتجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجى يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية وتجسدها النجمة مي عز الدين.

Watch it تطرح صور كواليس مسلسل بيت الرفاعي

وطرحت الصفحة الرسمية لمنصة Watch it الرقمية، عبر حساباتها الرسمية بمنصات السوشيال ميديا المختلفة، صوراً من كواليس مسلسل بيت الرفاعي، المقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل، عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي

ويتكون مسلسل بيت الرفاعي من 30 حلقة، من المقررعرضه طوال شهر رمضان 2024، على شاشات المتحدة، منها قنوات ON وON Drama، كما سيتوفر المسلسل على منصة watch it.

وشارك الفنان أمير كرارة بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات عن السينما المصرية في موسم 2023 والذي حقق من خلاله نجاح كبير في السينما وكان من بطول أمير كرارة وياسمين صبري وعدد من النجوم.