مسلسلات رمضان 2024.. علاقة أكرم حسني وأوتاكا في مسلسل "بابا جه"

يشهد موسم رمضان 2024 منافسة قوية بين نجوم الكوميديا والأعمال الكوميدية الجديدة، ويضم الموسم الجديد العديد من المسلسلات الكوميدية للنجوم.

ويشارك الفنان أكرم حسني بمسلسل "بابا جه" ويعود إلي لعبة الكوميديا مرة أخري بمسلسل جديد في الموسم الرمضاني.

موعد عرض مسلسل “بابا جه”



ويعرض مسلسل “بابا جه” في النصف الأول من شهر رمضان، حيث ينتمي العمل إلى نوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة.

ومسلسل "بابا جه" من بطولة نخبة من النجوم، وهم أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، كما أنه يقدم مجموعة من الأطفال، من بينهم الطفلة لافينا نادر، التي ظهرت على البوستر الرئيسي.

قصة مسلسل “بابا جه”

تدور أحداث مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني ويشاركه الفنان محمد اوتاكا من هشام رجل في الأربعينات من عمره في ويعمل مدير فندق، وهو متزوج ولديه أبناء تحدث لهم العديد من المواقف والأزمات الاجتماعية، والتي من خلالها يجسد المسلسل الطريقة المثالية والسوية للتربية.



وتجسد الفنانة نسرين أمين دور زوجة هشام ولديهم ثلاث أبناء حيث ويناقش المسلسل من خلال الأحداث محور مهم وهو كيفية تربية الأبناء بطريقة سلمية لقواعد تلتي لها تأثير في التربية السليمة للأطفال، ممما من شأنه تسهيل المهمة على الآباء والأمهات، ويمكن تلخيص قواعد التربية السليمة ضمن عدة مَحاوِر في المسلسل بطريقة لطيفة.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر.