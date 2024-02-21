الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. علاقة أكرم حسني وأوتاكا في مسلسل "بابا جه"

بابا جه
بابا جه

يشهد موسم رمضان 2024 منافسة قوية بين نجوم الكوميديا والأعمال الكوميدية الجديدة، ويضم الموسم الجديد العديد من المسلسلات الكوميدية للنجوم.

ويشارك الفنان أكرم حسني بمسلسل "بابا جه" ويعود إلي لعبة الكوميديا مرة أخري بمسلسل جديد في الموسم الرمضاني.

 

موعد عرض مسلسل “بابا جه”


ويعرض مسلسل “بابا جه” في النصف الأول من شهر رمضان، حيث ينتمي العمل إلى نوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة.

ومسلسل "بابا جه" من بطولة نخبة من النجوم، وهم أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، كما أنه يقدم مجموعة من الأطفال، من بينهم الطفلة لافينا نادر، التي ظهرت على البوستر الرئيسي.

 

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل "بابا جه" لأكرم حسنى

مسلسلات رمضان 2024.. قائمة ضيوف شرف مسلسل بابا جه

قصة مسلسل “بابا جه”

تدور أحداث مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني ويشاركه الفنان محمد اوتاكا من هشام رجل في الأربعينات من عمره في ويعمل مدير فندق، وهو متزوج ولديه أبناء تحدث لهم العديد من المواقف والأزمات الاجتماعية، والتي من خلالها يجسد المسلسل الطريقة المثالية والسوية للتربية.


وتجسد الفنانة نسرين أمين دور زوجة هشام ولديهم ثلاث أبناء حيث ويناقش المسلسل من خلال الأحداث محور مهم وهو كيفية تربية الأبناء بطريقة سلمية لقواعد تلتي لها تأثير في التربية السليمة للأطفال، ممما من شأنه تسهيل المهمة على الآباء والأمهات، ويمكن تلخيص قواعد التربية السليمة ضمن عدة مَحاوِر في المسلسل بطريقة لطيفة.

أبطال مسلسل بابا جه

 

مسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر.

txt

مسلسلات رمضان 2024|كواليس تصوير مسلسل صدفة (صورة)

txt

مسلسلات رمضان 2024.. قبل "بابا جه" أغاني قدمها أكرم حسني

بابا جه موعد عرض مسلسل بابا جه موعد اعادة مسلسل بابا جه قصة مسلسل بابا جه أبطال مسلسل بابا جه مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 موعد عرض مسلسل اكرم حسني دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة شهر الفرحة أكرم حسني مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ قنوات عرض مسلسل بابا جه

الأكثر قراءة

رسوب أكثر من نصف طلاب الدفعة الأولى بـ"طب جنوب الوادى"

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

شوبير: طائرة الأهلى تتعرض لحادث بمطار "أكرا" ومحاولات لتأجيل المباراة

ليفربول يضرب لوتون تاون برباعية ويبتعد بقمة الدورى الإنجليزى

"الأرصاد" تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية