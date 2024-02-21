مسلسلات رمضان 2024|كواليس تصوير مسلسل صدفة (صورة)

شارك المخرج سامح عبد العزيز جمهوره صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسل صدفة وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ومن المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، للفنانة ريهام حجاج، والذي يشارك بها عدد كبير من نجوم الفن.

كواليس تصوير مسلسل صدفة

كتب المخرج سامح عبد العزيز على الصورة التي شارك بها جمهوره من مسلسل صدفة عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، قائلًا: “كواليس تصوير مسلسل صدفة رمضان 2024 إن شاء الله ".

ويعد مسلسل “صدفة” التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، وتعاونا على سبيل المثال في عام 2023 من خلال مسلسل جميلة، ومسلسل يوتيرن الذي عرض عام 2022 ومسلسل لما كنا صغيرين.

أبطال وصناع مسلسل صدفة

المسلسل بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وعصام السقا، وميار الغيطي، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، وفراس سعيد، وتامر يسري، وعبير منير، وسليم الترك، ورباب ممتاز، وعلاء خالد وهشام منصور، من إنتاج شركة "فينتدج" وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

دور ريهام حجاج بمسلسل الصدفة

تجسد ريهام حجاج دور مدرسة تاريخ، ضمن أحداث العمل الفني "صدفة" وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعي "فؤاد مهران" في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعي "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرًا وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة.. ترى مَن هذه الفتاة؟ ولماذا تهتم وتسدي النصح له.

أبطال مسلسل ريهام حجاج الجديد

“صدفة” بطولة ريهام حجاج وعصام السقا، خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، عبير منير، رباب ممتاز، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز ويعرض مسلسل صدفة عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حيث من المقرر أن يعرض بالتزامن على عدد من قنوات الشركة المتحدة.