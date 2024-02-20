الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة

مسلسلات رمضان 2024، يتشوّق الجمهور لمشاهدة مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، والمقرر عرضه في رمضان 2024، ضمن قائمة الأعمال الفنية التي تعرضها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر شاشاتها التلفزيونية المُختلفة.

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة

وبدأ عدد كبير من الجمهور يبحثون عن القنوات التي تبثّ مسلسل بيت الرفاعي في رمضان المُقبل، حيثُ يُذاع الحمل على مدار شهر رمضان عبر قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الاعلامية. 

ويتسابق مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة، ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024، والتي تشهدها الشاشات المصرية على مدار الشهر الكريم، حيثُ تُقدم الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

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قنوات عرض بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة

ويُعرض مسلسل بيت الرفاعي على عدد من القنوات والمنصات، التابعة للشركة المتحدة، على النحو التالي:

وفي السياق، أعلنت منصة Watchit إذاعة مسلسل بيت الرفاعي طوال شهر رمضان الكريم، وعلقت المنصة بالتزامن مع طرحها بوستر المسلسل على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" قائلة: "انتظروا النجم أمير كرارة في مسلسل بيت الرفاعي على WATCHIT رمضانك عندنا متوافر في جميع أنحاء العالم عدا دول الخليج".

كما أنَّه من المتوقّع أن يُعرض مسلسل بيت الرفاعي أمير كرارة في رمضان على  أون دراما.

مسلسل بيت الرفاعي

ويشهد مسلسل “بيت الرفاعي” العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.

أبطال وصناع مسلسل بيت الرفاعي

"بيت الرفاعى" يشارك في بطولته بجانب النجم أمير كرارة، كل من النجم أحمد رزق، سيد رجب، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

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