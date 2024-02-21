مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل يحيي الفخراني "عتبات البهجة"

يعود الفنان القدير يحيى الفخراني من جديد لجمهوره في مسلسل “عتبات البهجة” والذي يعرض خلال ماراثون مسلسلات رمضان 2024، وتعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل يحيى الفخراني الجديد

ويعد مسلسل “عتبات البهجة” للفنان يحيي الفخراني ضمن أكثر المسلسلات الرمضانية التي ينتظرها الجمهور، حيث أنه مأخوذ من رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، مما يمنح القصة حبكة درامية خاصة، والتي تتميز كتاباته على تقديم قصصًا مشوقة مليئة بالدهشة في الأعمال الأدبية، مما دفع صناع الدراما إلى الاستعانة بعمله “عتبات البهجة” لتقديمه على شاشة التلفزيون في عمل درامي مختلف وجديد.

ونستعرض لكم في نقاط تفاصيل مسلسل “عتبات البهجة” للفنان يحيي الفخراني..

8 معلومات عن مسلسل عتبات البهجة