مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل يحيي الفخراني "عتبات البهجة"
يعود الفنان القدير يحيى الفخراني من جديد لجمهوره في مسلسل “عتبات البهجة” والذي يعرض خلال ماراثون مسلسلات رمضان 2024، وتعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
قصة مسلسل يحيى الفخراني الجديد
ويعد مسلسل “عتبات البهجة” للفنان يحيي الفخراني ضمن أكثر المسلسلات الرمضانية التي ينتظرها الجمهور، حيث أنه مأخوذ من رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، مما يمنح القصة حبكة درامية خاصة، والتي تتميز كتاباته على تقديم قصصًا مشوقة مليئة بالدهشة في الأعمال الأدبية، مما دفع صناع الدراما إلى الاستعانة بعمله “عتبات البهجة” لتقديمه على شاشة التلفزيون في عمل درامي مختلف وجديد.
ونستعرض لكم في نقاط تفاصيل مسلسل “عتبات البهجة” للفنان يحيي الفخراني..
8 معلومات عن مسلسل عتبات البهجة
- مسلسل عتبات البهجة مأخوذ من رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد.
- يناقش عتبات البهجة عدة قضايا اجتماعية، أبرزها فكرة إهمال الأبناء لوالديهم في زمن التطور التكنولوجي.
- المسلسل من بطولة الفنان يحيى الفخراني وسيناريو وحوار ومعالجة الدرامية، للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، ومن إنتاج العدل جروب.
- يشمل المسلسل كوكبة كبيرة من النجوم من الكبار والشباب، وحتى الأطفال.
- يقدم الفنان يحيي الفخراني شخصية رجل يبلغ من العمر 50 عامًا توفيت زوجته منذ خمس سنوات ويعيش وحيدًا.
- وقد طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برومو مسلسل عتبات البهجة.
- حقق مشاهدات وصلت لأكثر من 2 مليون مشاهدة.
- ظهر يحيى الفخراني وهو يعرف نفسه للجمهور قائلًا: "يا مساء البهجة، بالنسبة للناس اللى بتنورنا لأول مرة انا اسمي بهجت الأنصاري، بقدم محتوى على اليوتيوب اسمه عتبات البهجة، بنتكلم عن لحظات البهجة والسعادة اللى بنحاول نعيشها كل لحظة، مرة ننجح ومرات لأ.. لكن لازم نفضل نحاول طول ما احنا عايشين".