الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل يحيي الفخراني "عتبات البهجة"

عتبات البهجة
عتبات البهجة

يعود الفنان القدير يحيى الفخراني من جديد لجمهوره في مسلسل “عتبات البهجة” والذي يعرض خلال ماراثون مسلسلات رمضان 2024، وتعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل يحيى الفخراني الجديد 

ويعد مسلسل “عتبات البهجة” للفنان يحيي الفخراني ضمن أكثر المسلسلات الرمضانية التي ينتظرها الجمهور، حيث أنه مأخوذ من رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، مما يمنح القصة حبكة درامية خاصة، والتي تتميز كتاباته على تقديم قصصًا مشوقة مليئة بالدهشة في الأعمال الأدبية، مما دفع صناع الدراما إلى الاستعانة بعمله “عتبات البهجة” لتقديمه على شاشة التلفزيون في عمل درامي مختلف وجديد.

ونستعرض لكم في نقاط تفاصيل مسلسل “عتبات البهجة” للفنان يحيي الفخراني..

مسلسلات رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لمسلسل يحيى الفخراني "عتبات البهجة"

مسلسلات رمضان 2024| ماذا قالت هنادي مهنا عن مشاركتها في "عتبات البهجة"؟

8 معلومات عن مسلسل عتبات البهجة

 

  • مسلسل عتبات البهجة مأخوذ من رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد.
  • يناقش عتبات البهجة عدة قضايا اجتماعية، أبرزها فكرة إهمال الأبناء لوالديهم في زمن التطور التكنولوجي.
  • المسلسل من بطولة الفنان يحيى الفخراني وسيناريو وحوار ومعالجة الدرامية، للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، ومن إنتاج العدل جروب.
  • يشمل المسلسل كوكبة كبيرة من النجوم من الكبار والشباب، وحتى الأطفال.
  • يقدم الفنان يحيي الفخراني شخصية رجل يبلغ من العمر 50 عامًا توفيت زوجته منذ خمس سنوات ويعيش وحيدًا.
  • وقد طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برومو مسلسل عتبات البهجة.
  • حقق مشاهدات وصلت لأكثر من 2 مليون مشاهدة.
  • ظهر يحيى الفخراني وهو يعرف نفسه للجمهور قائلًا: "يا مساء البهجة، بالنسبة للناس اللى بتنورنا لأول مرة انا اسمي بهجت الأنصاري، بقدم محتوى على اليوتيوب اسمه عتبات البهجة، بنتكلم عن لحظات البهجة والسعادة اللى بنحاول نعيشها كل لحظة، مرة ننجح ومرات لأ.. لكن لازم نفضل نحاول طول ما احنا عايشين".
txt

مسلسلات رمضان 2024.. أبرز أحداث مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

txt

مسلسلات رمضان 2024| صفاء الطوخي على بوستر منفرد لمسلسل "عتبات البهجة"

عتبات البهجة رمضان 2024 مسلسلات قائمة مسلسلات رمضان 2024 مسلسل عتبات البهجة 2024 مسلسل عتبات البهجة جميع مسلسلات رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المصرية مسلسلات رمضان 2024 مصر مسلسل عتبات البهجة رمضان 2024 مسلسلات رمضان المصرية 2024 مسلسلات رمضان 2024 مسلسلات مصرية رمضان 2024

الأكثر قراءة

رسوب أكثر من نصف طلاب الدفعة الأولى بـ"طب جنوب الوادى"

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

شوبير: طائرة الأهلى تتعرض لحادث بمطار "أكرا" ومحاولات لتأجيل المباراة

ليفربول يضرب لوتون تاون برباعية ويبتعد بقمة الدورى الإنجليزى

"الأرصاد" تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية