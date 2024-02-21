الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

مسلسلات رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لمسلسل يحيى الفخراني "عتبات البهجة"

عتبات البهجة
عتبات البهجة

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن عرض مسلسل عتبات البهجة، ضمن سباق دراما رمضان 2024، بطولة النجم يحيى الفخراني، ومجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات.

وما يزيد المسلسل، تشويقًا أنه مأخوذ من رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، مما يمنح القصة حبكة درامية خاصة.

قصة مسلسل عتبات البهجة في رمضان 2024

ويحرص الكاتب والروائي إبراهيم عبد المجيد، على تقديم قصصًا مشوقة مليئة بالدهشة في أعماله الأدبية، مما دفع صناع الدراما، إلى الاستعانة بعمله  عتبات البهجة لتقديمه على شاشة التلفزيون في عمل درامي مختلف وجديد.

ويناقش “عتبات البهجة” عدة قضايا اجتماعية، حيث يدور حول حياة بهجت الأنصاري، الذي يتألق في دوره الفنان يحيى الفخراني، وهو بطل المسلسل وهو وكيل وزارة الصناعة السابق، ومع تقدمه في العمر، يعاني من الوحدة بعد رحيل زوجته، ويظهر وقد أحيل على المعاش.

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تقوده الصدفة للدخول في عالم التواصل الاجتماعي، من خلال علاقته القوية بأحفاده الذين يدفعونه إلى ذلك العالم الإلكتروني من خلال برنامج “عتبات البهجة”.

القائمة الكاملة لنجوم مسلسل عتبات البهجة

 

المسلسل من بطولة الفنان يحيى الفخراني، ومأخوذ من رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة الدرامية، للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، ومن إنتاج العدل جروب.

ويشمل المسلسل كوكبة كبيرة من النجوم من الكبار والشباب، وحتى الأطفال، حيث يشارك في مسلسل "عتبات البهجة" كل من النجوم: جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين.

بعد غياب 16 عامًا.. يحيى الفخرانى يتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة 

 

لن تنتهى مفاجآت مسلسل عتبات البهجة ، بعدما جاء التعاون الجديد، بين النجم يحيى الفخرانى والمخرج مجدى أبو عميرة، في مسلسلات رمضان 2024 "عتبات البهجة"، ليجدد تألق الثنائي معًا، بعد 16 عامًا مضى آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو" 2027، مسلسل "جحا المصرى" عام 2002، الذان حققا مشاهدات ونجاحًا كبيرًا.

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