الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. رحلة أسرة فلسطينية للعودة إلى غزة في "مليحة"

مسلسل مليحة
مسلسل "مليحة

يناقش مسلسل "مليحة" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، القضية الفلسطينية، وهو من بطولة الفنانة ميرفت أمين، وعدد من نجوم الدراما المصرية.

ينتمي مسلسل "مليحة" إلى المسلسلات فئة الـ15 حلقة، وتصدر التريند منذ إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن البرومو الخاص بالمسلسل، إذ يأتي تزامنًا مع العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن. 

قصة مسلسل "مليحة"

تدور قصة مسلسل "مليحة" حول أسرة فلسطينية انتقلت للعيش في مدينة السلوم، ولكن بعد عدة أحداث تقع في ليبيا تضطر الأسرة كاملة العودة إلى قطاع غزة وتمر من مصر وتكون رحلتهم مثيرة.

العائلة هي لـ"مليحة" التي تجسد دورها الفنانة ميرفت أمين، وخلال تلك الرحلة من السلوم إلى قطاع غزة تمر العائلة بالعديد من المشاكل والأزمات والصعوبات في رحلتها من ليبيا إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية، ويشارك في البطولة أشرف زكي وإخراج عمرو عرفة.

وفي البوستر الرسمي تصدّرت صورة لطفلة فلسطينية تنظر إلى الدمار والخراب حولها وفي يدها لعبتها، في إشارة إلى ما يحدث في غزة من عدوان إسرائيلى همجي، إذ طرحت الشركة البوستر التشويقي الأول لمسلسل مليحة رمضان 2024، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبطال مسلسل "مليحة"

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم منهم: دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، أشرف زكي، أمير المصري، مروة أنور، حنان سليمان، وهو من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وتجسد شخصية مليحة الفنانة الفلسطينية سيرين خاس.

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