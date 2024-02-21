الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة لمسلسل "جودر" ألف ليلة وليلة

مسلسل جودر “ ألف
مسلسل جودر “ ألف ليلة وليلة ”

يعود الفنان ياسر جلال مرة أخرى إلى التاريخ بشكل مختلف الموسم الرمضان من خلال مسلسل جودر، وهو مقتبس من القصة الخيالية الواردة في كتاب ألف ليلة وليلة.

ويجسد شخصية جودر، إحدى الشخصيات الخيالية ولكن علي الطريقة الحديثة بمشاركة عدد كبير من النجوم، وأبرزهم ياسمين رئيس ونور اللبنانية والذي يعرض علي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة watch it.

قصة مسلسل جودر “ ألف ليلة وليلة ” 

مسلسل  جودر  مكون من 15 حلقة، وتدور قصته في إطار اجتماعي تاريخي، وتظهر خلاله قصة عائلة شهرزاد وشهريار كما لم يتم تناولها من قبل بمعالجة وسرد مختلف ومميز، ويكشف عن أصل الحكاية والعقدة التي يعاني منها شهريار.

“بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد، أن هناك رجلًا يدعى جودر”.. هكذا تبدأ حلقات وحكايات المسلسل ضمن قصص ألف ليلة وليلة، كانت من بينها قصة عن ابن التاجر، وكيف تحول من صياد بسيط لأحد أغنياء الدولة بفضل ذكائه ونموه السريع، شهرزاد هي ابنة الوزير وعقيلة ملك شهريار، هي فارسية واختها الصغيرة تسمي دُنيازاد. تعد البطل الثاني في القصة، وشهريار هو البطل الأول، الذي كان يتزوج يوميًا من عذراء ثم يقوم بقتلها في اليوم التالي بسبب عقدة نفسية جاءت له جراء خيانة زوجته بَهرامَة، بالرغم من حبه لها، ويجسد الفنان ياسر جلال دور شهريار ولكن علي الطريقة الحديثة.

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أبطال مسلسل ياسر جلال الجديد

مسلسل جودر ألف ليلة وليلة من بطولة الفنان ياسر جلال، وتشارك في البطولة الفنانة نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى.
مسلسل جودر من إنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة ميديا هب، وشركة أروما ستديوز، تأليف أنور عبد المغيث، إخراج إسلام خيري.

وكانت آخر أعمال الفنان ياسر جلال مسلسل مسلسل "علاقة مشروعة" والذي كان ينتمي للمسلسلات ذات 15 حلقةفي  موسم رمضان 2023، والذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرضه في موسم رمضان وأيضا شارك في العمل مي عمر، وداليا مصطفى وميمي جمال، ومراد مكرم، ومن تأليف سماح الحريري، ومن إخراج خالد مرعي.

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دراما رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل جودر لـ ياسر جلال

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مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة لـ ياسر جلال

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