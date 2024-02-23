مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل "لحظة غضب" لصبا مبارك

تستعد الفنانة صبا مبارك للمشاركة في موسم رمضان 2024 المقبل من خلال مسلسل "لحظة غضب"، والذي ينتظره جمهورها بلهفة شديدة، خاصة بعد طرح منصة watch it الإلكترونية البوسترات الخاصة به.

وأثار العمل ضجة كبير قبل عرضه بسبب البوسترات الدعائية له، والتي ظهرت خلال بطلة العمل بملامح حادة ومخيفة وأمامها قالب كعك، والعمل مكون من 15 حلقة.

قصة مسلسل لحظة غضب

يتناول مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجات.

أبطال مسلسل لحظة غضب

ومن الأبطال المشاركين في العمل صبا مبارك ومحمد شاهين وعلي قاسم وسارة عبدالرحمن ومحمد فريد وناردين فرج ومنة المصري وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار.

ويعتبر مسلسل لحظة غضب هو الاجتماع الثالث بين النجمة صبا مبارك والنجم محمد شاهين، إذ كان قد اجتمع الثنائي من قبل في مسلسل "شربات لوز" بطولة الفنانة يسرا، كما شاركا سويًا في بطولة مسلسل "سوتس بالعربي" مع النجم آسر ياسين ليتقابلا هذا العام أيضًا في مسلسل "لحظة غضب"، ومسلسل "لحظة غضب" هو من إخراج عبد العزيز النجار، وتأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجناينى.

بين السطور

يعرض لصبا مبارك خلال الوقت الحالي مسلسل "بين السطور"، ويشاركها بطولته كل من: أحمد فهمي، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب، دنيا المصري وعدد آخر من الفنانين، وهو مأخوذ من فورمات كوري، ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج.

موعد مسلسل بين السطور

وتعرض حلقات مسلسل بين السطور، على قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء، إذ تعرض اليوم الأحد الحلقة الـ 16، والإعادة تكون فى تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى، وتعاد مرة ثانية الساعة الخامسة مساء.