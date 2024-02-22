الخميس 22 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

التفاصيل الكاملة لمشاركة عدد من الأطفال في مسلسل "بابا جه"

بابا جه
بابا جه

منافسة قوية بين نجوم الكوميديا والأعمال الكوميدية الجديدة، ويضم الموسم الجديد  العديد من المسلسلات الكوميدية للنجوم، حيث يشارك الفنان أكرم حسني بمسلسل "بابا جه".

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ويعرض مسلسل بابا جه في النصف الأول من شهر رمضان، حيث ينتمي العمل إلى نوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة.

لافينا نادر

تشارك الموهبة الصغيرة "لاڤينيا نادر"، أكرم حسني في مسلسل بابا رمضان 2024، وتبلغ من العمر 11 عامًا، اكتشفها المخرج عادل أديب، لتشارك في بطولة مسلسل "نقل عام"، وكذا مسلسل "المداح" الجزء الثاني، كما شاركت في كل من: شلبي، شماريخ، حضرة العمدة، سرة الباتع، ومقسوم.

حور أحمد

تشارك الفنانة الشابة حور أحمد السباق الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل "بابا جه"، وتشارك الحفلة الصاعدة بدور طالبة مدرسية خلال المسلسل، الذي يلعب بطولته الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنانة نسرين أمين البطولة النسائية بدور زوجتة.

يشهد موسم رمضان 2024 منافسة قوية بين نجوم الكوميديا والأعمال الكوميدية الجديدة، ويضم الموسم الجديد  العديد من المسلسلات الكوميدية للنجوم، حيث يشارك الفنان أكرم حسني بمسلسل "بابا جه".

ويعرض مسلسل بابا جه في النصف الأول من شهر رمضان، حيث ينتمي العمل إلى نوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة.

قصة مسلسل بابا جه

وتدور أحداث المسلسل حول هشام رجل في الأربعينات من عمره في ويعمل مدير فندق، وهو متزوج ولديه أبناء تحدث لهم العديد من المواقف والأزمات الاجتماعية، والتي من خلالها يجسد المسلسل الطريقة المثالية والسوية للتربية.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوي، والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدي جوهر.

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