الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل "جودر" لياسر جلال

ياسر جلال في مسلسل
ياسر جلال في مسلسل جودر

يعرض خلال موسم مسلسلات رمضان 2024 مسلسل جودر، ومن إنتاج الشركة «المتحدة» بالتعاون مع شركة «ميديا هب»، وشركة أروما ستوديوز، ويقدم من خلاله النجم ياسر جلال قصة من أكثر الحكايات المشوقة.

https://www.dostor.org/4641096

وجدير بالذكر أن مسلسل جودر الذي من المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2024 على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أحد القصص المأخوذة من قصص ألف ليلة وليلة.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل جودر

المسلسل مأخوذ من ألف ليلة وليلة في الإنتاج والتصوير، وتدور أحداثه حول الصياد جودر، والذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وهو الشقيق الأصغر الأخوين هما سليم وسالم ويدخل أشقاء جودر في صراع معه بسبب حب والده الشديد له، وتبدأ وتيرة الصراعات تزداد مع وفاة الأب، ويدخل جودر في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

 

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل جودر

ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، محمد التاجي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، رشوان توفيق، أحمد فتحي، أحمد ماهر، وليد فواز، عايدة رياض، سامي مغاوري، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنا، جيهان الشماشرجي، سماح أنور
سامية الطرابلسي، خالد أنور، ميرنا هشام.

ما هو كتاب حكايات ألف ليلة وليلة

كتاب ألف ليلة وليلة به 568 حكاية، كل واحدة منها تحكي قصة بأبطال مختلفين وعبر مختلفة، وكانت روتها شهرزاد لزوجها الملك شهريار طوال ألف ليلة، وكانت من بينها حكاية الملك شهريار وأخيه الملك شاه زمان، حكاية علي نور الدين مع مريم الزناريّة، حكاية أنس الوجود مع محبوبته الورد في الأكمام، حكاية معروف الإسكافيّ، حكاية قمر الزمان مع معشوقته، وحكاية الصياد جودر.

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