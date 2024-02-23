مسلسلات رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة وكواليس تصوير "بيت الرفاعي"

مع بدأ العد التنازلي لحلول الشهر الكريم الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، يسعى صناع الأعمال التلفزيونية على انهاء كافة مشاهدهم لتفادي ضغط التصوير بلتزامن مع العرض، ويبحث الجمهور بكثرة عن أخر تطورات أعمال نجومهم المفضلة ومن بينهم النجم أمير كرارة الذي يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة، فيرصد الدستور التفاصيل الكاملة وكواليس تصوير "بيت الرفاعي".

التفاصيل الكاملة بيت الرفاعي

يشهد مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة تغيير كلي في نوعية الدراما التلفزيونية التي اعتاد على تقديمها، فتدور أحداثه في إطار ساسبنس وأكشن، مليء لاامفاجآت الغير متوقعة، والتي تجذب الجمهور لمعرفة الحلقات التالية بلهفة شديدة وهي النوعية التي يفضلها الجمهور دائمًا.

ويظهر “كرارة” في مسلسل بيت الرفاعي بدور جديد تمامًا عما قدمه من قبل، حيث يجسد دور طبيب جراحة عظام، ولكن لم يسلط العمل الضوء على مهنته، حيث تتغير مجرى حياته بسبب موقف يتعرض له بسبب كبير عائلة بيت الرفاعي، والذي يتسبب في صراع قوي بين أحفاد العائلة بسبب الميراث، ويشعل نار الغيرة في قلب “فاروق الرفاعي” احمد رزق تجاه “ياسين الرفاعي” أمير كرارة ابن عمه، لذلك يقوم بتوريطه في تهمة قتل فيضطر الأخير على الهروب لاثبات براءته.

كواليس تصوير بيت الرفاعي

وانتهى المخرج أحمد نادر جلال من معظم مشاهد مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة، ويواصل التصوير بشكل يومي ولكن في إطار قانون ساعات تصوير حيث لا يتخطى الـ12 ساعة، ولكنه يحرص خلالهم في إنجاز أكبر قدر ممكن من المشاهد وبدقة شديدة حسبما أكد مصدر داخل فريق العمل لـ"الدستور".

ويصور المخرج أحمد نادر جلال باقي مشاهد العمل في مناطق متفرقة بالقاهرة، والاسكندرية، وبعض المناطق الشعبية، وناهية ووسط البلد، ومن المقرر ان ينتهي خلال الاسبوع الأول من شهر رمضان الكريم بالتزامن مع العرض.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

ويشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي بجانب النجم أمير كرارة نخبة كبيرة من الفنانين منهم أحمد رزق، سيد رجب، أحمد فؤاد سليم، صفاء الطوخي، عايدة رياض، إيناس كامل، ميرنا جميل، ملك قورة، تامر نبيل، محمد لطفي، وغيرهم، والعمل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.