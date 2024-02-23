الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

مسلسلات رمضان 2024.. مالا تعرفه عن مسلسل "حق عرب" لأحمد العوضي

أحمد العوضي
أحمد العوضي

يستعد محبين النجم أحمد العوضي لمشاهدة مسلسل حق عرب الذي سيعرض في الموسم الدرامي برمضان 2024.

تدور أحداث مسلسل "حق عرب" في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

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قصة مسلسل حق عرب

ويتناول العمل العديد من القضايا الإنسانية من داخل الحارة الشعبية، التى تدور أحداثها فى منطقة المغربلين، وتمتد حلقاته إلى 30 حلقة، ويضم كوكبة من النجوم ما بين جيلين من أهل الخبرة والشباب.

ويلعب أحمد العوضى دور البطولة، وهو الفنان الذى فرض نفسه مؤخرًا كنجم شباك فى السينما بعد نجاح تجربة “الإسكندراني”، وفى التليفزيون، بعد نجاح تجربتين فى رمضان الماضى وقبل الماضى بمسلسلى “اللي مالوش كبير” و"ضرب نار"، الأمر الذي جعل الجمهور ينتظر عمله الرمضاني الجديد الذي يتناول صراعات عديدة حول تجارة الأخشاب.

أبطال مسلسل حق عرب

يشاركه في بطولة عمل مسلسل حق عرب مع الفنان أحمد العوضي كل من دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

موعد أول يوم رمضان 2024 في مصر

يحل موعد أول يوم رمضان 2024 وفقًا للحسابات الفلكية، يوم الإثنين، 11 مارس 2024، ولكن يبدأ صيام شهر رمضان فعليًا بعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رمضان بعد غروب شمس آخر أيام شهر شعبان، والموافق يوم الأحد 10 مارس 2024، فإذا ثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو أول يوم رمضان. 

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