وفاء عامر: سأنتهى من "حق عرب" فى هذا الموعد.. انتظروا "إبداعًا مختلفًا" (خاص)

عبّرت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها بالتعاون مع فريق عمل مسلسلها الجديد "حق عرب"، المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، وتلعب خلاله شخصية امرأة تعمل في تجارة الأخشاب.

وقالت وفاء عامر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنها انتهت من تصوير أكثر من نصف مشاهدها بالمسلسل، مؤكدة أن المخرج إسماعيل فاروق لديه حالة فنية كبيرة ومعرفة بالحارة الشعبية بشكل سيراه الجمهور بطريقة مبدعة ومختلفة في شهر رمضان المقبل.

وفاء عامر تنتهى من تصوير "حق عرب" قريبًا

وأضافت أنها ستنتهي من تصوير مشاهدها في العمل في الأسبوع الأول من شهر رمضان، خاصة أنها مشغولة هذه الفترة بشكل يومي بتصوير مشاهدها في العمل الجديد.

مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية، حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبد ربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

ويشارك في بطولة العمل كل من: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.