الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

وفاء عامر: سأنتهى من "حق عرب" فى هذا الموعد.. انتظروا "إبداعًا مختلفًا" (خاص)

وفاء عامر
وفاء عامر

عبّرت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها بالتعاون مع فريق عمل مسلسلها الجديد "حق عرب"، المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، وتلعب خلاله شخصية امرأة تعمل في تجارة الأخشاب.

txt

مؤلف "عتبات البهجة" يزور الفخراني في موقع التصوير

txt

تُحييه شيرين عبدالوهاب.. الصور الأولى من تجهيزات حفل بيروت العالمى

txt

مسلسلات رمضان 2024.. منصة واتش ات تطرح برومو مسلسل "صدفة" الرسمي

txt

سلوى عثمان: شعرت إنى والدة أحمد العوضى فى "حق عرب"

txt

العوضي لـ"الدستور": بذلنا مجهودًا كبيرًا في "حق عرب" والمنافسة لا تشغلني

txt

اليوم.. عرض "السيستم " لطارق لطفى والفيشاوى فى 7 دول عربية

txt

كواليس مسلسل صيد العقارب.. منال سلامة بالحجاب وأحمد ماهر بالصعيدي

txt

مسلسلات رمضان 2024| "واتش ات" تروج لشخصيات "جودر".. وفاء عامر مفاجأة

txt

مسلسلات رمضان 2024.. محمد ثروت يروج لمسلسل "سر الهي"

txt

مسلسلات رمضان 2024.. هبة حسن تكشف أسباب متابعتها لمسلسل "المعلم"

وقالت وفاء عامر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنها انتهت من تصوير أكثر من نصف مشاهدها بالمسلسل، مؤكدة أن المخرج إسماعيل فاروق لديه حالة فنية كبيرة ومعرفة بالحارة الشعبية بشكل سيراه الجمهور بطريقة مبدعة ومختلفة في شهر رمضان المقبل.

وفاء عامر تنتهى من تصوير "حق عرب" قريبًا

وأضافت أنها ستنتهي من تصوير مشاهدها في العمل في الأسبوع الأول من شهر رمضان، خاصة أنها مشغولة هذه الفترة بشكل يومي بتصوير مشاهدها في العمل الجديد.

مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية، حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبد ربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

ويشارك في بطولة العمل كل من: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل حق عرب مسلسل أحمد العوضي الجديد مواعيد عرض مسلسل حق عرب مواعيد عرض مسلسل أحمد العوضي مسلسل حق عرب واتش ات مسلسلات watch it مسلسلات واتش ات

مواد متعلقة

مؤلف "عتبات البهجة" يزور الفخراني في موقع التصوير

تُحييه شيرين عبدالوهاب.. الصور الأولى من تجهيزات حفل بيروت العالمى

مسلسلات رمضان 2024.. منصة واتش ات تطرح برومو مسلسل "صدفة" الرسمي

سلوى عثمان: شعرت إنى والدة أحمد العوضى فى "حق عرب"

العوضي لـ"الدستور": بذلنا مجهودًا كبيرًا في "حق عرب" والمنافسة لا تشغلني

اليوم.. عرض "السيستم " لطارق لطفى والفيشاوى فى 7 دول عربية

كواليس مسلسل صيد العقارب.. منال سلامة بالحجاب وأحمد ماهر بالصعيدي

مسلسلات رمضان 2024| "واتش ات" تروج لشخصيات "جودر".. وفاء عامر مفاجأة

الأكثر قراءة

عاجل| "الأرصاد": طقس دافئ اليوم الجمعة.. والقاهرة تسجل 21 درجة

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

بعد 216 ساعة بحث.. "بوست وقطعة خيش" أسقطا قاتل طالب الدقهلية

نشاط الرئيس السيسى وأكبر صفقة استثمار تتصدر عناوين الصحف

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

محمد رفعت

"طابا – العريش".. ضربة معلم

محمد عبدالعزيز

سيدة أخرى من مصر.. نموذج مشرف للمرأة

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره