العوضي لـ"الدستور": بذلنا مجهودًا كبيرًا في "حق عرب" والمنافسة لا تشغلني

أعرب الفنان أحمد العوضي، عن سعادته بالمشاركة وسط كوكبة كبيرة من النجوم خلال مسلسله الرمضاني الجديد "حق عرب"، الذي وصفه بالعمل المميز على مختلف الأصعدة سيناريو وإخراج وأبطال وشركة إنتاج قوية، مشيرًا إلى أن كل مكونات المسلسل تجعله أحد الأعمال التي ستحظى بإعجاب الجمهور خلال شهر رمضان الكريم.

وقال "العوضي" لـ"الدستور"، إن فريق العمل بذل مجهودًا كبيرًا ليخرج بأفضل صورة تليق بالجمهور، معربًا عن أمله في أن ينال العمل إعجاب المشاهدين.

وعن مشاهد الأكشن في العمل قال: "أنا من عشّاق الرياضة ومزاولة الألعاب القتالية وهذا معروف عني سواء من المقربين أو الجمهور، لذا لم أشعر بحالة تعب في تحضير الشخصية، فهذا أسلوب حياتي اليومية واعتدت ذلك منذ سنوات طويلة، والعمل به الكثير من مشاهد الحركة والقتال".

وأشار إلى أن المؤلف محمود حمدان، كتب المسلسل بشكل مميز وملىء بالتفاصيل التي تجعل مشاهد الأكشن في سياقها، وهو ما يشكل حالة جيدة في السيناريو نفسه.

وحول المنافسة في الموسم الرمضاني قال العوضي: "المنافسة لا تشغلني بقدر انشغالي بأن يحب الجمهور العمل ويجد فيه ما يحلو له من مقومات تدخل قلبه، كما أن تنوع الأعمال يأتي في صالح الجمهور، وفي النهاية نحن زملاء في مهنة واحدة ونجتهد ونسعى دائمًا لتقديم الأفضل".

أحداث وأبطال "حق عرب"

مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

ويشارك في بطولة العمل كل من: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.