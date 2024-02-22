الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل "حق عرب" لـ أحمد العوضي

حق عرب
حق عرب"

يشارك الفنان أحمد العوضي، خلال موسم رمضان 2024 بمسلسل "حق عرب"، الذي من المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وينتمي "حق عرب" إلى الدراما الشعبية التي تدور داخل الأحياء الشعبية حول بطل يواجه صعاب عديدة خلال الأحداث، والتي تتصاعد تدريجيًا خلال 30 حلقة.

أحداث وأبطال "حق عرب"

مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

ويشارك في بطولة العمل كل من: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي

وكشفت منصة watch it الرقمية عن البوستر المبدئي لمسلسل "حق عرب"، الذي يخوض بطولته الفنان أحمد العوضي.

وكانت آخر أعمال العوضي فيلم "الإسكندراني"، ومسلسل "ضرب نار" خلال الموسم الرمضاني الماضي برفقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

مسلسل حق عرب مسلسل أحمد العوضي الجديد مواعيد عرض مسلسل حق عرب مواعيد عرض مسلسل أحمد العوضي مسلسل حق عرب واتش ات مسلسلات watch it مسلسلات واتش ات المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسلات المتحدة أبطال مسلسل حق عرب قناة دي أم سي قناةdmc قناة دي ام سي دراما قناة dmc drama مسلسلات رمضان 2024

الأكثر قراءة

عاجل| "فتحوا النار على المستوطنين".. التفاصيل الكاملة لهجوم "معاليه أدوميم" شرقى القدس

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

وفاة الدكتور هانى الناظر

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

طبيب الإنسانية.. مَن هو الدكتور هانى الناظر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس