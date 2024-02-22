مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل "حق عرب" لـ أحمد العوضي

يشارك الفنان أحمد العوضي، خلال موسم رمضان 2024 بمسلسل "حق عرب"، الذي من المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وينتمي "حق عرب" إلى الدراما الشعبية التي تدور داخل الأحياء الشعبية حول بطل يواجه صعاب عديدة خلال الأحداث، والتي تتصاعد تدريجيًا خلال 30 حلقة.

أحداث وأبطال "حق عرب"

مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

ويشارك في بطولة العمل كل من: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

وكشفت منصة watch it الرقمية عن البوستر المبدئي لمسلسل "حق عرب"، الذي يخوض بطولته الفنان أحمد العوضي.

وكانت آخر أعمال العوضي فيلم "الإسكندراني"، ومسلسل "ضرب نار" خلال الموسم الرمضاني الماضي برفقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز.