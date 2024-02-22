الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مؤلف "عتبات البهجة" يزور الفخراني في موقع التصوير

عتبات البهجة
عتبات البهجة

حرص الروائى الكبير إبراهيم عبد المجيد على زيارة صناع مسلسله "عتبات البهجة" في موقع التصوير، ليقدم التهئنة لبطل العمل الفنان يحيى الفخرانى، والمخرج مجدى أبو عميرة.

وكانت الزيارة داخل أحد مواقع التصوير بمنطقة الهرم، وتبادل معهما جمل التهنئة والأحاديث الجانبية حول تفاصيل الرواية وتاريخ الأعمال التي قدمها كل من الفخرانى وأبو عميرة.

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رواية "عتبات البهجة"، كتب لها القصة والسيناريو والحوار مدحت العدل، وينتجها جمال العدل، ويشارك في بطولتها بجانب النجم الكبير يحيى الفخرانى كل من جومانا مراد، صلاح عبد الله، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، هنادي مهنى، عمرو صحصاح، بسنت أبو باشا، عنبة، خالد شباط، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.

ابطال مسلسل عتبات البهجة

ويشهد “عتبات البهجة” عودة المخرج مجدى أبو عميرة للعمل مع النجم يحيى الفخرانى فى موسم رمضان المقبل 2024 بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو"، حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002 و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى.

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