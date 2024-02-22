الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. منصة واتش ات تطرح برومو مسلسل "صدفة" الرسمي

الفنانة ريهام حجاج
الفنانة ريهام حجاج في مسلسل صدفة

طرحت منصة واتش ات عبر حسابها بموقع فيس بوك، البرومو الدعائي الرسمي لمسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج، والذي يشارك في ماراثون مسلسلات رمضان 2024.

برومو مسلسل صدفة

واحتوى برومو مسلسل صدفة على العديد من المواقف الكوميدية التي يتبناها المسلسل وهو الأمر الذي سيكون بمثابة نقطة انطلاق جديدة لبطلة العمل بعدما قدمت أكثر من عمل خلال السنوات الماضية جميعهم تناولو قضايا درامية بقصص من الواقع دون وجود البعد الكوميدي، لكن من خلال صدفة رمضان 2024، سيحمل شكلا جديدًا لحجاج في تواجدها الرمضاني لهذا العام.

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كما تناول البرومو لقطات كوميدية لشخصية صدفة الفتاة التي تعمل مدرسة تاريخ لكن الظروف تجعلها تتحول بشكل غير مألوف لتعيش حياتها بشكل كوميدي بسبب ظروف عجيبة حدثت لها.

أحداث مسلسل صدفة

وتدور أحداث مسلسل صدفة في إطار كوميدي اجتماعي، أو "اللايت" وهو إطار مختلف عما اعتادت على تقديمه ريهام حجاج في مسلسلاتها، أما قصة مسلسل "صدفة" تحكي عن فتاة اسمها صدفة عجيبة، وهي تجد نفسها فجأة في حياة أشهر مصفف شعر وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي، يدعى فؤاد مهران ويقوم بدوره خالد الصاوي، ثم تتوالى الأحداث بعد ذلك.

ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، إذ قدما سويًا مسلسلات "جميلة" في عام 2023، ومسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذي عرض عام 2020.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فانتدج، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، وإشراف عام خالد حجاج.

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