اليوم.. عرض "السيستم " لطارق لطفى والفيشاوى فى 7 دول عربية

بدأ، اليوم الخميس، عرض فيلم "السيستم" بطولة طارق لطفي وأحمد الفيشاوي، بدور العرض السينمائية في 7 دول عربية، وذلك بعد طرحه في مصر منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع.

ويعرض العمل في 227 دار عرض عربية في المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين والعراق، حيث سيعرض في 51 دارا سعودية، و30 دارا إماراتية، و17 كويتية، و11 دار عرض بقطر، و7 دور عرض في كل من العراق والبحرين، وأخيرا 4 دور عرض بسلطنة عمان، وأكد منتج الفيلم كريم الشربيني، أن الفيلم سيعرض خلال الفترة المقبلة أيضا في الأردن ولبنان وسيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بهما لاحقا.

تفاصيل فيلم السستم

فيلم "السيستم" هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد دور هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، ما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدهم وتجاربهم السابقة، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى لايت، من بطولة طارق لطفي، وأحمد الفيشاوي، وبسنت شوقي، ونسرين طافش، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم، والمذيعة الأردنية راندا جبر ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير، ويعد أولى تجارب المخرج أحمد البنداري في السينما، وينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الكوميدية الممزوجة بالرومانسية.