الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

اليوم.. عرض "السيستم " لطارق لطفى والفيشاوى فى 7 دول عربية

فيشاوى
فيشاوى

بدأ، اليوم الخميس، عرض فيلم "السيستم" بطولة طارق لطفي وأحمد الفيشاوي، بدور العرض السينمائية في 7 دول عربية، وذلك بعد طرحه في مصر منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع.

txt

كواليس مسلسل صيد العقارب.. منال سلامة بالحجاب وأحمد ماهر بالصعيدي

txt

مسلسلات رمضان 2024| "واتش ات" تروج لشخصيات "جودر".. وفاء عامر مفاجأة

txt

مسلسلات رمضان 2024.. محمد ثروت يروج لمسلسل "سر الهي"

txt

مسلسلات رمضان 2024.. هبة حسن تكشف أسباب متابعتها لمسلسل "المعلم"

txt

منصة WATCHIT تروج لمسلسل أمير كرارة "بيت الرفاعى"

txt

مسلسلات رمضان 2024.. منصة "Watch it" تروج لـ"الكبير أوي " بصور كوميدية

txt

بصور من العمل.. "المتحدة" تروج لمسلسل بدون سابق إنذار

txt

مسلسلات رمضان 2024..مراد مكرم يتحدث على هامش "سر الهي" عن آرائه الحياتية

txt

دراما رمضان 2024.. صُناع "حق عرب" يحتفلون بعيد ميلاد مؤلف المسلسل

txt

مسلسلات رمضان 2024.. السيناريست محمود حمدان ينتهي من كتابة مسلسل "حق عرب"

ويعرض العمل في 227 دار عرض عربية في المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين والعراق، حيث سيعرض في 51 دارا سعودية، و30 دارا إماراتية، و17 كويتية، و11 دار عرض بقطر، و7 دور عرض في كل من العراق والبحرين، وأخيرا 4 دور عرض بسلطنة عمان، وأكد منتج الفيلم كريم الشربيني، أن الفيلم سيعرض خلال الفترة المقبلة أيضا في الأردن ولبنان وسيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بهما لاحقا. 

تفاصيل فيلم السستم

فيلم "السيستم" هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد دور هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، ما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدهم وتجاربهم السابقة، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى لايت، من بطولة طارق لطفي، وأحمد الفيشاوي، وبسنت شوقي، ونسرين طافش، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم، والمذيعة الأردنية راندا جبر ومن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير، ويعد أولى تجارب المخرج أحمد البنداري في السينما، وينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الكوميدية الممزوجة بالرومانسية.

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 أحمد الفيشاوي طارق لطفي فيلم السيستم قصة اجتماعية بسنت شوقي ونسرين طافش

مواد متعلقة

كواليس مسلسل صيد العقارب.. منال سلامة بالحجاب وأحمد ماهر بالصعيدي

مسلسلات رمضان 2024| "واتش ات" تروج لشخصيات "جودر".. وفاء عامر مفاجأة

مسلسلات رمضان 2024.. محمد ثروت يروج لمسلسل "سر الهي"

مسلسلات رمضان 2024.. هبة حسن تكشف أسباب متابعتها لمسلسل "المعلم"

منصة WATCHIT تروج لمسلسل أمير كرارة "بيت الرفاعى"

مسلسلات رمضان 2024.. منصة "Watch it" تروج لـ"الكبير أوي " بصور كوميدية

بصور من العمل.. "المتحدة" تروج لمسلسل بدون سابق إنذار

مسلسلات رمضان 2024..مراد مكرم يتحدث على هامش "سر الهي" عن آرائه الحياتية

الأكثر قراءة

طبيب الإنسانية.. مَن هو الدكتور هانى الناظر؟

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

عاجل| "فتحوا النار على المستوطنين".. التفاصيل الكاملة لهجوم "معاليه أدوميم" شرقى القدس

وفاة الدكتور هانى الناظر

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

اعترافات قاتل طالب الدقهلية: قطعته 3 أجزاء ولم أستطع مساومة أهله بسبب التشديد الأمني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

محمد العسيري

فيما يُقال عن أحوال الطقس

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة