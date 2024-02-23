الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل عتبات البهجة للنجم يحيى الفخراني

عتبات البهجة
عتبات البهجة

تصدرت قصة مسلسل عتبات البهجة تريند البحث عبر محركات الإنترنت خلال الأيام الماضية استعدادًا لموسم مسلسلات رمضان 2024.

يبحث متابعو مسلسلات رمضان 2024 عن أحداث مسلسل عتبات البهجة للنجم يحيى الفخراني، الذي يشارك فيه مجموعة من ألمع النجوم لتقديم عمل فني يستفاد منه المشاهد، ومع قرب انطلاق موسم مسلسلات رمضان 2024، يرصد “الدستور” في تقريره تفاصيل أحداث مسلسل عتبات البهجة للنجم "يحيى الفخراني ".

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مسلسلات رمضان 2024| قبل عرض عتبات البهجة.. يحيى الفخرانى أستاذ الدراما (بروفايل)


مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل عتبات البهجة

يقدم الفنان يحيي الفخراني شخصية رجل يبلغ من العمر 50 عامًا، توفيت زوجته منذ خمس سنوات ويعيش وحيدًا، ورغم أن لديه ابن في الجامعة، إلا أنه ليس مهتمًا بوالده، وابنته المتزوجة لا تسأل عنه، في زمن تكنولوجيا حديثة تُشكل فجوة زمنية بين الأباء والأبناء.

مسلسلات رمضان 2024..  أحداث مسلسل عتبات البهجة لـ "يحيى الفخراني " 

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يشارك في بطولة مسلسل عتبات البهجة بجانب النجم الكبير يحيى الفخرانى كل من جومانا مراد، صلاح عبد الله، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، هنادي مهنى، عمرو صحصاح، بسنت أبو باشا، عنبة، خالد شباط، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.

موعد أول يوم رمضان 2024 في مصر

يحل موعد أول يوم رمضان سنة 2024 وفقًا للحسابات الفلكية، يوم الإثنين، 11 مارس 2024، ولكن يبدأ صيام شهر رمضان فعليًا بعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رمضان  بعد غروب شمس آخر أيام شهر شعبان، والموافق يوم الأحد 10 مارس 2024، فإذا ثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو أول يوم رمضان. 

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