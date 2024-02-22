الخميس 22 فبراير 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024| قبل عرض عتبات البهجة.. يحيى الفخراني أستاذ الدراما (بروفايل)

عتبات البهجة
عتبات البهجة

يعود الفنان القدير يحي الفخراني إلى عالم الدراما من جديد من خلال مشاركته في مسلسل "عتبات البهجة"، ليكون هو أيضًا سببًا في بهجة الجمهور بعودة نجمهم المفضل بعد غياب عن الساحة الفنية دام لسنوات طويلة.

ولقب الجمهور الفنان يحيي الفخراني بـ"الأستاذ" بسبب أدوراه المميزة التي قدّمها في عالم الدراما والتي تعلّق بها الجمهور من بينها مسلسل "ونوس" الذي جسد فيها دور الشرير، وشخصية الرجل الثري، عاشق النساء، في مسلسل نجيب زاهي زركش، والذي يظل يحاول البحث عن نجله في رحلة مليئة بالتشويق والإثارة.

وكان له طلته المميزة المختلفة على الشاشات حينما قرر تقديم شخصية الخواجة عبدالقادر في مسلسل الخواجة، والذي لا زال الجمهور حتي الآن يكتب عبر منصات التواصل مقتبسات منه، كما أنه تمكّن من تقديم شخصية الصعيدي بشكل مختلف وجديد من خلال دوره شيخ العرب همام بن يوسف، كبير قبيلة الهوارة، في مسلسل شيخ العرب همام (آخر ملوك الصعيد).

وبالحديث عن الفنان القدير يحيي الفخراني، لا يمكن أن نغفل عن شخصيته مسلسل "الليل وآخره"، حيث قدّم شخصية رحيم المنشاوي الرجل الصعيدي العصامي والذي يقع في حب حسنات المغنية، ودور حمادة عزو في مسلسل "يتربي في عزو"، وشخصيته مصطفي الهلالي في مسلسل "سكة الهلالي".

لا يمكن لأي شخص أن يغفل عن دور الفنان الكبير يحي الفخراني في عالم الدراما، فهو تاريخ وعمود من أعمدة الفن المصري من خلال أكثر من 144 عمل قدّمه سينمائيًا ودراميًا.

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أبطال مسلسل عتبات البهجة

رواية "عتبات البهجة"، كتب لها القصة والسيناريو والحوار مدحت العدل، وينتجها جمال العدل، ويشارك في بطولتها بجانب النجم الكبير يحيى الفخرانى كل من جومانا مراد، صلاح عبد الله، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، هنادي مهنى، عمرو صحصاح، بسنت أبو باشا، عنبة، خالد شباط، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.

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