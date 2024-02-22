الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

"يا مساء البهجة".. كواليس وتفاصيل "عتبات البهجة" للفخراني في رمضان

جريدة الدستور

حالة من البهجة أحدثها الفنان يحيى الفخراني بمجرد الإعلان عن عودته للمشاركة في مسلسلات رمضان 2024 من خلال مسلسل عتبات البهجة المقرر عرضه عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وطرحت منصة watch it الرقمية برومو "عتبات البهجة" بطولة النجم يحيى الفخرانى، والمقرر طرحه في موسم دراما رمضان 2024، وتخطت مشاهداته مليوني مشاهدة، وعلقت المنصة بالقول:"عتبات البهجة هيكلمنا عن لحظات البهجة والسعادة اللي بنحاول نعيشها كل لحظة".

وخلال البرومو يظهر الفخراني وهو يقول:"يا مساء البهجة، بالنسبة للناس اللي بتنوّرنا لأول مرة أنا اسمي بهجت الأنصاري، بقدم محتوى على اليوتيوب اسمه عتبات البهجة، بنتكلم عن لحظات البهجة والسعادة اللي بنحاول نعيشها كل لحظة، مرة ننجح ومرات لأ.. لكن لازم نفضل نحاول طول ما إحنا عايشين".

قصة مسلسل البهجة

وينتمي مسلسل عتبات البهجة إلى الدراما الخفيفة، ويعد من أكثر المسلسلات في موسم دراما رمضان 2024 التي ينتظرها الجمهور، إذ أن القصة تتميز بالحبكة الدرامية الخاصة.

المسلسل مأخوذ من رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، الذي تميزت كتاباته بالتشويق والدهشة في الأعمال الأدبية، وتقديم قصص درامية، مما دفع صناع الدراما إلى الاستعانة بعمله عتبات البهجة لتقديمه على شاشة التلفزيون في عمل درامي مختلف وجديد.

وخلال الأحداث يناقش المسلسل عدة قضايا اجتماعية، أبرزها فكرة إهمال الأبناء لوالديهم في زمن التطور التكنولوجي، ويكون فيها يحيى الفخراني رجل تخطى الـ50 من عمره وتوفيت زوجته منذ سنوات ويعيش وحيدًا.

أبطال مسلسل البهجة

المسلسل بطولة يحيى الفخراني وسيناريو وحوار ومعالجة الدرامية، للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، ومن إنتاج العدل جروب، ولاقى ترحيب شديد بعد عرض البرومو بسبب عودة الفنان يحيى الفخراني من جديد إلى شاشات الدراما.

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