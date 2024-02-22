مسلسلات رمضان 2024.. كوميديا جديدة في الكبير أوي 8

تستمر جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم مسلسات متميزة ومتنوعة على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضاني.

ويأتي مسلسل الكبير أوي ضمن أبرز قائمة مسلسلات رمضان 2024، حيث ينتظر الكثير مشاهدة مسلسل الكبير أوى 8 والذى يعتبر من أبرز المسلسلات التي تعرض خلال شهر رمضان 2024.

كوميديا مسلسل الكبير أوي 8

بدأ أحمد مكي استكمال سلسلة "الكبير أوى" في شهر رمضان قبل الماضى 2022 بتقديم الجزء السادس بعد 7 سنوات من التوقف إذ قدم مكي الجزء الخامس في عام 2015.

وبعد عودته في الجزء السادس حقق نجاحًا كبيرًا وأفرز العمل عدد من النجوم الكوميدية الصاعدة مثل رحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب، واستكمل هذا النجاح بتقديم الجزء السابع العام الماضي.

وفي إطار كوميدي يحمل الموسم الثامن من مسلسل الكبير قوي 8 للفنان أحمد مكي العديد من المفاجآت والأحداث غير المتوقعة، حيث يراهن "مكي" على كوميديا بطعم جديد ليحافظ على سلسلة نجاحاته في شخصية "الكبير".

أبطال مسلسل الكبير أوي

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد طرحت البرومو التشويقي له وسيطرت عليه الكوميديا بشكل كبير.

وهو بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، وتأليف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج شركة سينرجى، حيث تعلق المشاهدون بشخصية الكبير وزوجته مربوحة، التي اتسمت علاقتهما بالتفاهم والحب، وحتى تكون علاقتك بزوجتك مثل علاقتهما، نستعرض في التقرير التالى، نصائح لتقوية العلاقة بين الزوجين، وفقًا لما ذكره موقع "extension".