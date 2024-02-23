مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل بيت الرفاعي لـ"أمير كرارة"

تصدّر البوستر الدعائي لـ مسلسل بيت الرفاعي بطولة أميرة كرارة، منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، منذُ طرحه قبل أيام، والذي كشف عن ملامح العمل الدرامي المقرر عرضه في رمضان ضمن مسلسلات رمضان 2024، وهو العمل الذي يشارك به الفنان أمير كرارة في ماراثون مسلسلات رمضان 2024، والمقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة.

أعلنت منصة Watch it إذاعة مسلسل بيت الرفاعي طوال شهر رمضان الكريم، وعلقت المنصة بالتزامن مع طرحها بوستر المسلسل على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" قائلة: "انتظروا النجم أمير كرارة في مسلسل بيت الرفاعي على WATCHIT رمضانك عندنا متوافر في جميع أنحاء العالم عدا دول الخليج".

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل بيت الرفاعي

تدور قصة "بيت الرفاعي" للفنان أمير كرارة في إطار تشويقي حول بيت الرفاعي في إشارة إلى منزل التاجر "محمود الرفاعي"، الذي يجسده الفنان أمير كرارة وهو رجل معروف بالخير ومحبة أهالي منطقته له، لكن يقع العديد من الأحداث المفاجئة في أحداث المسلسل، إذ إن مهنته الأساسية هى أنه تاجر آثار في إطار من التشويق والأكشن وبطريقة تسرد الحارة المصرية بطابع مميز وجديد، وبقصص مغايرة عما تم تقديمها من قبل في الدراما المصرية.

ابطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل "بيت الرفاعي" يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن بجانب الفنان أمير كرارة، حيث سيشاركه البطولة كل من: أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وسينايو وحوار هند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال.

ويتكون مسلسل بيت الرفاعي من 30 حلقة، من المقررعرضه طوال شهر رمضان 2024، على شاشات المتحدة، منها قنوات ON وON Drama، كما سيتوفر المسلسل على منصة watch it.