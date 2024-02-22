الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| مسلسل "بيت الرفاعي" لأمير كرارة

مسلسل بيت الرفاعي
مسلسل بيت الرفاعي

مسلسلات رمضان 2024.. ينافس الفنان أمير كرارة، في الماراثون الرمضاني لهذا العام، من خلال مسلسل بيت الرفاعي، والذي يقدم قصة تجمع بين الصراع والتشويق.

وتصدّر البوستر الدعائي لـ مسلسل بيت الرفاعي بطولة أميرة كرارة منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، منذُ طرحه قبل أيام، والذي كشف عن ملامح العمل الدرامي المقرر عرضه في رمضان ضمن مسلسلات رمضان 2024.

ويتسابق مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة، ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024، والتي تشهدها الشاشات المصرية على مدار الشهر الكريم، حيثُ تُقدم الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول بيت الرفاعي، في إشارة إلى منزل التاجر محمود الرفاعي، ذلك الرجل المعروف بالخير والحب من جميع أهالي منطقته، ولكن تحدث مفاجأة في أحداث المسلسل، إذ إنه بالأساس تاجر آثار، وتدور الأحداث حول ياسين الرفاعي وعائلته.

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أبطال مسلسل "بيت الرفاعي"

ويشارك في مسلسل “بيت الرفاعي” عدد كبير من نجوم الفن ومن بطولة النجم أمير كرارة، وكل من أحمد رزق، وسيد رجب، وإيناس كامل، وصفاء الطوخى، وميرنا جميل، وملك قورة، ومحمد لطفي، ورحاب الجمل، وعايدة رياض، وأحمد فؤاد سليم، ومن تأليف بيتر ميمي، وهند عبدالله، وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال.

قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي

وفي السياق، أعلنت منصة Watch it إذاعة مسلسل بيت الرفاعي طوال شهر رمضان الكريم، وعلقت المنصة بالتزامن مع طرحها بوستر المسلسل على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" قائلة: "انتظروا النجم أمير كرارة في مسلسل بيت الرفاعي على WATCHIT رمضانك عندنا متوافر في جميع أنحاء العالم عدا دول الخليج".

كما أنَّه من المتوقّع أن يُعرض مسلسل بيت الرفاعي أمير كرارة في رمضان على  أون دراما.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي

ينمتي مسلسل بيت الرفاعي إلى نوعية الأعمال الدرامية الشعبية، ويتواجد الفنان أمير كرارة في الماراثون الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل “بيت الرفاعي”، وبهذا العمل يعد كرارة الفنان الذي يشارك في مسلسلات رمضان للموسم العاشر على التوالي، دون أن يغيب عن أي موسم.

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