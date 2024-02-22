الخميس 22 فبراير 2024
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فن

ياسر الطوبجي لـ"الدستور": "بابا جه" كوميديا اجتماعية محملة بالعديد من رسائل التوعية

جريدة الدستور

أعرب الفنان ياسر الطوبجي عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "بابا جه" والذي يسلط الضوء على قضية هامة تخص الأسر المصرية والعربية عموما ضمن سباق دراما رمضان 2024.


وقال "ياسر" في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، إنه يُجسد خلال الأحداث، شخصية  شرير متباهي ومادي، وهو شقيق زوجة أكرم حسني التي تجسدها الفنانة نسرين أمين، والذي يسعى لمضايقته طوال الأحداث، مؤكدًا: "العمل كوميدي هادف مُحمل بالعديد من الرسائل الاجتماعية، أبرزها دور الأب في تربية الأبناء.
 

وأضاف أن تجربة مسلسل الـ 15 حلقة، مميزة وبعيدة كل البعد عن التطويل والملل، مؤكدًا:"المسلسل كوميدي لايت هادف ويستهدف العائلات والأسر والأطفال، ويحمل العديد من المفاجآت في إطار الاثارة والتشويق.

مسلسل "بابا جه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا  والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وتدور أحداث المسلسل حول هشام (أكرم حسنى) رجل أربعينى يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.

وكان آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل "مكتوب عليا"، بطولة عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين،  والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

 

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