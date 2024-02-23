مسلسلات رمضان 2024.. قصص كوميدية جديدة يرصدها مسلسل الكبير أوي 8

ينتظر متابعو الدراما الكوميدية عرض الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي"، بطولة الفنان أحمد مكي، والمقرر عرضه على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال موسم مسلسلات رمضان 2024.

وظهر مكي، خلال برمو مسلسل "الكبير أوي 8" بشخصياته الشهيرة الثلاث "الكبير" و"جوني" وحزلقوم"، ويقدم مكي في الجزء الثامن قصة جديدة ومختلقة عن الأجزاء السابقة، وشمل البرمو مجموعة من المشاهد الكوميدية التي كشفت عن انضمام عناصر جديدة إلى العمل.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل "الكبير أوي 8"

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" المقرر عرضه في مسلسلات رمضان 2024، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، إلا أنه ينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار.



أحداث مسلسل الكبير أوي 8

كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، والتي تظهر فيها الفنانة شيماء سيف، كضيف شرف.

وتكتشف "مربوحة" أنها حامل، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، بينما يُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية للفنان الراحل إبراهيم نصر.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن من المقرر عرضه بشكل حصري على شبكة قنوات ON خلال شهر رمضان المقبل 2024، حيث خصصت قناة ON موعدًا مميزًا لعرض العمل عقب أذان المغرب مباشرة.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يتكون فريق عمل مسلسل الكبير أوي 8 من عدة نجوم وهم:

أحمد مكي.

محمد سلام.

بيومي فؤاد.

هشام إسماعيل.

حسين أبو حجاج.

رحمة أحمد فرج.

حاتم صلاح.

عبد الرحمن حسن.

محمد جمال قلبظ.

مصطفى غريب.

عبدالرحمن طه.

أمينة خليل.

محمد ثروت.

أكرم حسني.

شيماء سيف.

يعد مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.