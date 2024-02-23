الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسلات رمضان 2024.. ريهام حجاج بـ"لون جديد" فى مسلسل "صدفة"

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

ذاع سيط الدور الكوميدي الذي تجسده الفنانة ريهام حجاج لأول مرة، في مسلسل صدفة، والذي ستشارك به في ماراثون الدراما الرمضانية 2024، والمقرر عرضه على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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ويعد مسلسل "صدفة" التعاون الرابع بين ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، إذ قدما سويًا مسلسلات "جميلة" في عام 2023، ومسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عرض عام 2020.

ظهور ريهام حجاج في مسلسل صدفة

ظهرت ريهام حجاج بإطلالة مُختلفة على البوستر الدعائي لمسلسل صدفة، والذي أعلن عن هوية الشخصية التي تُجسّدها الفنانة ريهام حجاج، والتي تتجه للمرة الأولى لتقديم الأعمال الكوميدية خلال الموسم الرمضاني لتغير جلدها تماما.

تجسد ريهام حجاج دور مدرسة تاريخ، ضمن أحداث العمل الفني "صدفة"، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعى "فؤاد مهران"، في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعى "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرًا وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة.. ترى من هذه الفتاة؟ ولماذا تهتم وتسدي النصح له.

أبطال مسلسل صدفة

يتكون فريق عمل مسلسل صدفة من عدة نحوم وهم:

  • ريهام حجاج
  • خالد الصاوي
  • عصام السقا
  • سلوى خطاب
  • رحاب الجمل
  • فراس سعيد
  • سليم هاني
  • هشام منصور
  • علاء خالد
  • نور إيهاب
  • تامر يسري
  • رشدي الشامي
  • عبير منير
  • جوري بكر
  • رباب ممتاز
  • إبراهيم طلبة
  • أحمد أبو زيد
  • ميار الغيطي
  • يوسف رأفت
  • أشجى خالد
  • كريم ايهاب
  • وردشان مجدي

شارك في إنتاج هذا المسلسل شركة فانتدج برودكشن، والمنتج الفني صبري السماك، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن سلامة.
 

مسلسل صدفة الدراما الرمضانية 2024 شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ريهام حجاج

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