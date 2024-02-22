أعمال تعاونت فيها ريهام حجاج مع مؤلف "صدفة"

يبدأ العد التنازلي للماراثون الدرامي 2024 إذ أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن مسلسلات رمضان 2024.

وتضم قائمة مسلسلات رمضان 2024 مسلسل صدفة وهو أحدث أعمال الفنانة ريهام حجاج خلال موسم رمضان 2024.

قصة “صدفة”

تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعي "فؤاد مهران" في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعي "صدفة".

ثم تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئًا خطيرًا وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة.. تري من هذه الفتاة؟ ولماذا تهتم وتسدي النصح له؟.

التعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة

ويعد "صدفة" التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا معا نجاحات خلال السنوات الماضية، إذ قدما معا مسلسلات "جميلة" في عام 2023، ومسلسل "يوتيرن" الذي عرض 2022 ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عرض عام 2020.

أبطال “صدفة”

"صدفة" بطولة ريهام حجاج ويشارك بجانبها كل من رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، وإشراف عام محمد سليمان.

"صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فينتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، وإشراف عام محمد سليمان.